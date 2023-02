"Nerven nicht kontrolliert": Gabriel Paulista entschuldigt sich für üblen Tritt gegen Vinicius

Ein Foul, über das man reden musste. Valencias Gabriel Paulista verlor gegen Reals Vinicius die Nerven. Inzwischen hat er Reue gezeigt.

Es hätte eigentlich angenehmere Themen gegeben bei Reals 2:0-Erfolg gegen Valencia. Zum Beispiel Marcos Asensios Zauberschuss zur Führung in der 52. Minute. Oder Vinicius' Wahnsinsssprint, der in der eigenen Hälfte begann und elf Meter vor dem Tor mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck zum 2:0 endete (55.).

Doch danach sprachen die meisten nun mal über den Mann, der bei diesem Turbolauf des Brasilianers hoffnungslos hinterhergehechelt war: Gabriel Paulista. Valencias Innenverteidiger mit der Nummer 5 hatte sein Team noch in der 19. Minute mit einer eindrucksvollen Grätsche bei einem Schuss von Marco Asensio vor dem Rückstand bewahrt. Dass er dem flinken Vinicius nicht folgen konnte - sei's drum, das war anderen auch schon vor ihm mit Vinicius (Topspeed 35,40 km/h) so ergangen. Doch die Szene hinterließ offenbar Spuren bei Paulista.

Anders ist die Aktion in der 72. Minute nicht zu erklären. Der Außenstürmer, der nach seinem Tor ein kleines Tänzchen mit Antonio Rüdiger hingelegt hatte, legte den Ball an seinem Landsmann vorbei. Und Paulista? Holte aus und trat Vinicius derartig in die Beine, als wären sie der Ball, den er auf die Tribüne dreschen will.

Er dribbelt, das mögen die Verteidiger nicht. Thibaut Courtois

Vinicius blieb unverletzt und stürmte sofort auf Paulista zu, genauso wie viele Real-Teamkollegen. Der Referee nahm jedoch mit der Roten Karte schnell den Druck vom Kessel. "Man muss Vinicius ein bisschen schützen. Er ist ein sehr ausdrucksstarker Typ. Er dribbelt, und das mögen die Verteidiger nicht", sagte Torhüter Thibaut Courtois. "In vielen Spielen haben die Gegner ihm viele Tritte verpasst. Ich bin froh, dass der Schiedsrichter den Mut hatte, Paulista vom Platz zu schicken."

Vinicius sieht sich immer wieder Anfeindungen von Fans - zuletzt vor dem Derby bei Atletico Madrid - und auch Provokationen von Gegenspielern ausgesetzt. Grund für letzteres ist offenbar die mitunter aufreizende Spielweise des Brasilianers, der Hitzkopf lässt sich durch Scharmützel zudem immer wieder aus dem Konzept bringen. Am Mittwoch zeigte er aber beim Tor mal wieder seine herausragenden Qualitäten. Es war der 49. Treffer im 200. Pflichtspiel für Real Madrid.

Gabriel Paulista entschuldigt sich bei Vinicius

Inzwischen hat sich auch Paulista zu Wort gemeldet: "Ich akzeptiere die Kritik und die Rote Karte, ich bin nicht stolz darauf. Ich bin ein grober Spieler, aber ein gutmütiger", erklärte der 32-Jährige. "Ich respektiere Vinicius, und es war nie meine Absicht, ihn zu verletzen." Manchmal würden die Emotionen einfach hochkochen und es sei "schwierig, die Nerven zu kontrollieren. Ich habe sie nicht kontrolliert und entschuldige mich aus tiefstem Herzen."