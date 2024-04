Neo-Salzburg-Coach Cinel als Anpacker: "Bin jemand, der für sehr viel Intensität steht"

Nach dem Aus im ÖFB-Cup und zwei sieglosen Ligaspielen in Folge zog Tabellenführer Red Bull Salzburg die Reißleine und trennte sich von Cheftrainer Gerhard Struber. Sein Nachfolger Onur Cinel soll nun dafür sorgen, dass der Meistertitel wieder in der Mozartstadt landet und bringt für diese Aufgabe reichlich Energie mit.

Dass Tabellenführer Red Bull Salzburg in den vergangenen zwei Ligaspielen einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger Sturm Graz verspielte und zudem noch im ÖFB-Cup-Halbfinale an den Steirern scheiterte, war für Gerhard Struber zu viel. Der 47-jährige Kuchler musste nach nicht einmal einem Jahr seinen Hut beim österreichischen Serienmeister nehmen und wurde durch Liefering-Coach Onur Cinel ersetzt, der mit den erfolgsverwöhnten Salzburger den Meistertitel sicherstellen soll. Aktuell führt man punktgleich dank des direkten Vergleichs vor den Grazern die Tabelle an und wird in den verbleibenden sechs Runden nun alles investieren, um die erste titellose Saison seit elf Jahren zu vermeiden.

Eine fordernde Aufgabe für den Neo-Trainer der Salzburger, dem nach seinem unerwarteten Aufstieg zur Profimannschaft der "Bullen" nicht viel Zeit bleibt, um für einen positiven Saisonausgang zu sorgen. "Drück spüre ich zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht", so Cinel auf der "Vereinsseite". "Aktuell bin ich einfach total glücklich, hier zu sein und auf dem Platz zu stehen. Ich bin mit dem Kopf schon bei den nächsten Schritten, daher gibt es keine Zeit, um so etwas wie Druck zu spüren. Erfolgsdruck ist ohnehin viel cooler als andersherum."

Der 38-Jährige wechselte erst im vergangenen Sommer nach Salzburg, wo er es als Coach von Kooperationsklub Liefering auf einen Punkteschnitt von 1,43 in 23 Partien brachte und zum Abschluss einen 2:0-Sieg über Tabellenführer Grazer AK bejubeln durfte. In der Youth League führte er den Nachwuchs der Mozartstädter nach dem souveränen Gruppensieg bis ins Achtelfinale, wo allerdings gegen Nantes Schluss war.

"Gewisse Anspannung war zu spüren"

Nun geht es für den Co-Trainer von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick aber eine Stufe höher weiter. Der gebürtige Essener geht seine neue Aufgabe dabei mit reichlich Motivation an und will mit gutem Vorbild vorangehen: "Ich bin jemand, der für sehr viel Intensität steht, viel Energie hat und sehr gerne auf dem Platz steht. Ich sehe mich als Trainer, der Übungen gerne selbst anleitet und nicht nur der Beobachter ist. Wie unser gesamter Staff arbeite ich sehr gerne im Detail." Mit dieses Energie soll die sportliche Abwärtsspirale durchbrochen werden, die nun schon seit drei Pflichtspielen anhält, um das große Ziel Meistertitel noch zu erreichen. Denn dieser bedeutet einen Fixplatz in der kommenden Champions-League-Saison und verspricht somit Einnahmen in Millionenhöhe sowie Spiele gegen hochkarätige Gegner.

Cinel soll zudem dafür sorgen, dass Salzburg seine gewohnte Dominanz aus den vergangenen Jahren wieder auf den Platz bringen kann, die man unter Vorgänger Gerhard Struber oftmals vermisste. Der 37-Jährige nahm die Profis im ersten Training unter seine Aufsicht "sehr engagiert" wahr, merkte ihnen aber auch eine gewisse Nervosität an: "Eine gewisse Anspannung bei den Spielern war schon zu spüren. Das merkst du natürlich, aber das erste Training ist immer etwas speziell. Die Einheit war dennoch sehr intensiv." Wichtig wird es nun sein, die Spieler schnell in das richtige Mindset zu bekommen, denn in den nächsten elf Tagen stehen gleich drei Pflichtspiele an - darunter auch das wichtige Duell gegen Sturm Graz. Da wird dem Serienmeister ein Anpacker sicherlich gut tun, der das zuletzt schwankende Team wieder auf eine stabile Bahn führen soll.