Nene wagt den Sprung nach Aschaffenburg

David Nene wechselt vom Hessenligisten 1. FC Erlensee in die Regionalliga Bayern zu Viktoria Aschaffenburg. Der 23-Jährige ist auf der linken Außenbahn flexibel einsetzbar und möchte das nun auch eine Liga-Stufe höher beweisen: "Die neue Herausforderung begeistert mich, und ich bin bereit, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen, um der Mannschaft zu einer erfolgreichen Saison zu verhelfen", verrät Nene in einer Meldung. Trainer Simon Goldhammer erklärt: "Er ist extrem laufstark und bringt eine gute Mentalität mit. Dazu überzeugt er auch durch seine Kopfballstärke."