Nemeth und Widmer bieten sich als Niakhaté-Ersatz an

Nun hat auch Mainz 05 seinen ersten Corona-Fall im neuen Jahr. Am Mittwoch gab der Klub bekannt, dass Kapitän Moussa Niakhaté positiv auf das Virus getestet wurde, der 25-Jährige sei symptomfrei.

Niakhaté habe bereits in der Trainingseinheit am Dienstagvormittag gefehlt und befinde sich in häuslicher Isolation. "Der gesamte Profibereich der 05er mit Spielern, Trainerteam, Staff und den Verantwortlichen hat 2G-Status", heißt es in einer FSV-Mitteilung. Die Mannschaft befindet sich nach der kurzen Weihnachtspause seit Sonntag wieder im Trainingsbetrieb und wird seitdem täglich getestet, um Infektionen möglichst frühzeitig zu erkennen. "Der Trainingsbetrieb wird unter Wahrung der bestehenden Hygieneregeln und in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden fortgesetzt", erklärt der Verein.

Niakhatés Ausfall zwingt Trainer Bo Svensson zu einer Umbesetzung in der Dreierkette. Vermutlich wird Alexander Hack von der zentralen Position nach links rücken und Stefan Bell von rechts in die Mitte. Als rechter Innenverteidiger könnte David Nemeth in die Mannschaft kommen. Der 20-jährige Österreicher hatte diese Rolle bereits in seinen drei Startelfauftritten in dieser Saison im DFB-Pokal gegen Bielefeld sowie in der Liga bei der Arminia und beim VfB Stuttgart übernommen. "Er hat zweimal ein gutes Spiel gemacht und dann in Stuttgart ein nicht so gutes, aber das ist normal bei jungen Spielern", erläuterte Svensson kürzlich. Der ehemalige Innenverteidiger und heutige Fußballlehrer wies darauf hin, dass gerade in der Abwehr junge Talente eher Seltenheitswert haben: "Deswegen ist es eine große Herausforderung. Das hat auch David gewusst, es ist ein Sprung, den er machen muss, und er ist voll in der Entwicklung." Klub und Spieler seien sich bewusst, dass Nemeth körperlich, vom Tempo und der Handlungsschnelligkeit her sowie mental noch zulegen müsse. "Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass er ein fester Bundesligaspieler bei uns wird", sagte Svensson. 2020/21 hatte Mainz den österreichischen U-21-Nationalspieler an Sturm Graz verliehen, wo er Stammspieler wurde.

Widmer würde mehr Erfahrung mitbringen

Neben der Variante mit Nemeth als Niakhaté-Ersatz ist aber auch eine andere Lösung denkbar. Rechtsverteidiger Silvan Widmer hat angesichts der Verletzungsanfälligkeit der Mainzer Dreierkette bereits einige Male in der Innenverteidigung aushelfen müssen. Der 28 Jahre alte Schweizer Nationalspieler bringt wesentlich mehr Erfahrung mit als Nemeth, was angesichts des nächsten Gegners von Vorteil sein könnte. Bei RB Leipzig, wo Mainz am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert, kassierten die 05er immer wieder hohe Niederlagen, so auch das 0:8 am 10. Spieltag 2019/20, die höchste Bundesliganiederlage in der Klubgeschichte.