Nembhard mit der Sirene: Lakers verspielen 17-Punkte-Vorsprung noch

Auf dem Weg, ihre Ausgangslage in der Western Conference zu verbessern, haben die Los Angeles Lakers eine empfindliche Heimniederlage hinnehmen müssen - mit der Schlusssirene. Die NBA am Dienstagmorgen.

Der Trend war zuletzt der Freund der Los Angeles Lakers - doch nach fünf Siegen aus den vergangenen sechs Spielen setzte es zu Hause gegen die Indiana Pacers ein bitteres 115:116. Bitter deshalb, weil die Kalifornier im Schlussviertel einen 17-Punkte-Vorsprung (84:101) noch verspielten und den Pacers mit dem letzten Wurf noch den Gewinn dieses Spiels gestatteten.

Man bleibt ruhig, weil man diese Momente im Training übt. Andrew Nembhard

Bei auslaufender Uhr traf Rookie Andrew Nembhard über keinen Geringeren als LeBron James hinweg für drei Punkte und damit zum knappen Sieg. Sirene. Aus. Lange Gesichter bei den einen, Riesenfreude bei den anderen. Vor allem beim Kanadier Nembhard (vier Dreier), der von der Gonzaga-Universität kommt und in der zweiten Runde gepickt wurde. Es war die einzige Führung für Indiana um Ex-Mavericks-Coach Rick Carlisle nach der Halbzeitpause.

"Ich glaube, man bleibt ruhig, weil man für diese Momente im Training übt", sagte der Matchwinner nach dem Spiel. "Man muss die Sache nur mit Selbstvertrauen angehen." So einfach ist das in der NBA.

Dennis Schröder durfte erneut von Beginn an ran bei den Lakers (7:12) und verbuchte acht Punkte, vier Vorlagen und drei Rebounds. Bester Werfer der Partie war Teamkollege Anthony Davis mit 25 Punkten, "King" James kam auf 21 Zähler. Bei den Pacers, die mit ihrem zwölften Sieg Rang vier im Osten ergatterten, war Tyrese Haliburton mit 24 Punkten und 14 Assists am erfolgreichsten. Er sorgte auch 39 Sekunden für Schluss per Korbleger für den Ausgleich, den James im Gegenzug mit einem Floater noch kontern konnte. Der Rest ist bekannt ...

Magic und Jazz im Tief - 17. Sieg für Boston

Moritz und Franz Wagner mussten mit den Orlando Magic die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Beim 102:109 gegen die Brooklyn Nets um Superstar Kevin Durant (45 Punkte) verbuchte Franz Wagner 21 Zähler und kam damit bereits zum zwölften Mal in dieser Saison über die 20-Punkte-Marke. Rookie Paolo Banchero und Bol Bol steuerten je 24 Zähler für Orlando bei, Moritz Wagner in elf Minuten Einsatz zwei Punkte von der Linie sowie fünf Rebounds.

An der Spitze der Eastern Conference holten die Boston Celtics ihren 17. Saisonsieg durch ein 140:105 gegen die Charlotte Hornets. Jayson Tatum verbuchte 35 Punkte für die Celtics, Marcus Smart kam auf 22 Zähler und 15 Assists. Auch die Topteams im Westen holten Siege. Tabellenführer Phoenix Suns (Devin Booker mit 44) setzte sich mit 122:117 bei den Sacramento Kings durch, die Denver Nuggets um Nikola Jokic (32/12/8) gewannen 129:113 gegen die Houston Rockets.

Nach unerwartet gutem Start ist derweil der Motor der Utah Jazz ins Stottern geraten: Das Team aus Salt Lake City setzte beim 107:114 gegen die Chicago Bulls das fünfte Spiel in Serie in den Sand und fiel auf 12:11 ab. Da halfen auch 32 Punkte von Lauri Markkanen gegen seine ehemaligen Teamkollegen nichts.

Erfolgreiches Embiid-Comeback - Rekord für Porzingis

Ein gelungenes Comeback nach Verletzung feierte Star-Center Joel Embiid beim 104:101 der Philadelphia 76ers gegen die Atlanta Hawks - 30 Punkte, acht Rebounds, sieben Assists.

Drittbester Korbjäger des Abends hinter Durant und Booker war Kristaps Porzingis beim 142:127 der Washington Wizards gegen die Minnesota Timberwolves mit einem Karrierebestwert von 41 Punkten (29 vor der Pause) bei drei geblockten Würfen. T-Wolves-Star Karl-Anthony Towns schied im dritten Viertel mit einer Verletzung am rechten Bein aus und musste vom Court gebracht werden.