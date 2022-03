"Nein, das geht nicht": Schade droht auch der U 21 zu fehlen

Trotz großer Personalsorgen gewann Freiburg gegen Wolfsburg (3:2). Christian Streich lobt vor allem den guten Spirit der Profis, die sonst nicht immer spielen und rechnet mit einem etwas längeren Ausfall von Kevin Schade.

Die Vorzeichen waren alles andere als günstig. Recht kurzfristig musste Christian Streich im Spiel gegen Wolfsburg auf ein Quintett aus dem Kreis der 13 Profis mit den bisher meisten Ligaeinsätzen verzichten.

Dennoch gelang ein eindrucksvoller 3:2-Erfolg. "Es war ein schwieriges Spiel, ich bin echt glücklich darüber, dass wir es gewinnen konnten, weil wir diese Woche richtig Theater mit Corona und auch Verletzte hatten", sagte Streich voller Erleichterung und Stolz. Auf Akteure wie beispielweise Keven Schlotterbeck oder Jonathan Schmid, die in dieser Saison bisher wenig zum Einsatz kamen, war Verlass.

"Es zeigt, dass es die Mannschaft vom Kopf her ganz oft gut macht, intern sind nicht immer alle glücklich, wenn sie nicht spielen. Es ist für uns Trainer manchmal schwierig, weil wir auch mitleiden mit den Jungs, wenn sie gut trainieren und trotzdem nicht spielen", sprach Streich über den engen Konkurrenzkampf.

Diesmal habe er trotz der Personalprobleme erneut Roland Sallai enttäuschen müssen, der wie Nils Petersen erst als Joker kam.

Freizeit - auch wegen Corona

"Nils kommt rein und legt den Ball wieder ab vor dem Siegtor. Er hat auch verstanden, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Das sind gute Jungs. Es ist emotional nicht einfach für sie. Es freut mich sehr, dass wir so eine Mannschaft haben, die trotzdem so ein Spiel hingekriegt hat. Das ist toll", lobte Streich am Samstagabend den traditionell guten Spirit in seinem Team und gab seinen Spielern Sonntag und Montag frei.

Auch, um wegen Corona räumlichen Abstand zu gewinnen: "Wir hoffen, dass wir es hinkriegen, gegen Fürth wieder eine schlagkräftige Mannschaft zu haben."

Schade "wird in Fürth nicht dabei sein"

Offen ist, ob sich jemand aus dem Corona-Quartett Philipp Lienhart, Johannes Eggestein, Jeong Woo-yeong und Hugo Siquet rechtzeitig wird freitesten können, um schon in Fürth am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder einsatzbereit zu sein. Die Zeit ist knapp. Auch für Lukas Kübler, der wegen muskulärer Beschwerden gegen Wolfsburg kurzfristig ausfiel.

Mit Kevin Schade rechnet Streich derweil nicht im nächsten Ligaspiel. Der schnelle Offensivspieler werde wegen seiner Bauchmuskelbeschwerden laut Streichs Prognose vom Wochenende auch der DFB-U-21 in der darauffolgenden Länderspielphase fehlen: "Nein, das geht nicht. Er kann ja nicht trainieren und wird in Fürth nicht dabei sein."