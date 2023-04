Neidharts Elfmeter-Frust: "Der Schiedsrichter fällt drauf rein"

Der SV Waldhof Mannheim hat durch das 1:2 in Dresden einen herben Dämpfer im Aufstiegsrennen kassiert. Frustriert war Cheftrainer Christian Neidhart aber nicht nur wegen des Ergebnisses.

Das Spiel vor knapp 30.000 Zuschauern in Dresden hatte für Mannheim doch eigentlich so gut begonnen. Dominik Martinovic brachte die Gäste nach fünf Minuten in Führung - diese reichte aber letztlich nicht. Noch vor der Pause glich Dynamo aus, nach dem Seitenwechsel war Stefan Kutschke zur Stelle.

"Wir müssen eigentlich das 2:1 machen. Wir haben die Möglichkeit", verwies Trainer Neidhart nach der Partie bei "MagentaSport" auf die durchaus guten Chancen, die sein Team eigentlich das ganze Spiel über gehabt hatte. Aber am Ende war es "eine Flanke und ein Kopfball von Kutschke", der den SV um wenigstens einen Zähler brachte. "Es ist total ärgerlich, dass wir das Spiel verloren haben", so Neidhart, der in diesem Zuge aber auch nicht mit Schiedsrichter-Kritik sparte.

Neidhart sucht das Gespräch mit Kutschke

Referee Florian Heft habe "gefühlt jedes Halten" gegen seine Mannschaft gepfiffen, kritisierte Mannheims Coach - ließ dabei außer Acht, dass der Schiedsrichter allein in den ersten 50 Minuten fünfmal Gelb für die Hausherren gezeigt hatte - und nicht einmal für sein Team. Doch auch zum Elfmeterpfiff hatte Neidhart eine klare Meinung: Pascal Sohms Einsatz gegen Kutschke hätte aus seiner Sicht keinen Strafstoß nach sich ziehen dürfen. "Wer Stefan kennt und weiß, wie er in der Box arbeitet - dann darfst du so ein Ding eigentlich nicht pfeifen", so Neidhart. "Der Schiedsrichter fällt dann drauf rein."

Es sei allerdings auch schwer für die Unparteiischen, räumte der 54-Jährige ein, der außerdem das Gespräch mit Kutschke gesucht hatte. Seine Meinung ändern konnte der Austausch aber nicht. "Dann", so Neidhart, "hätten wir jedes Spiel acht Elfmeter."