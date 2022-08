Neidhart: "Zu unkonzentriert, zu umständlich"

Den Anschluss an die direkten Aufstiegsplätze hat der SV Waldhof Mannheim verloren. Nach dem 0:1 bei der SV Elversberg störte sich Trainer Christian Neidhart vor allem an kleinen Nachlässigkeiten.

"Ein Punkt wäre allemal verdient gewesen", sagte Neidhart nach dem 0:1 bei Aufsteiger Elversberg, der zweiten Auswärtsschlappe in Folge. "Wir waren gut im Spiel und haben in der ersten Hälfte die besseren Möglichkeiten." Doch wieso konnte seine Mannschaft, die mit Ziel, in die 2. Bundesliga aufzusteigen in die Saison gestartet ist, daraus kein Kapital schlagen?

"Wir sind im letzten Drittel zu unkonzentriert, zu umständlich", sprach Neidhart die Fehler in der Offensive an - ärgerte sich aber auch über die entscheidenden Nachlässigkeiten in der Abwehr beim Gegentor durch den Ex-Mannheimer Kevin Koffi: "Wir verteidigen es dann natürlich auch wirklich schlecht."

Die direkten Aufstiegsränge sind erstmal fünf Zähler entfernt - nach sechs Spieltagen allerdings nicht mehr als eine Momentaufnahme. Trotzdem erhöht sich der Druck, schließlich trifft der ehemalige Bundesligist am Samstag im eigenen Carl-Benz-Stadion auf Bayreuth, einem weiteren Aufsteiger. Danach wartet das schwere Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt.