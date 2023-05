Neidhart: "Will nicht immer nur den Mund halten"

Vor zwei Wochen hat Waldhof Mannheims Trainer Christian Neidhart die Vereinsführung kritisiert. Nun hat sich der 54-Jährige zu den Aussagen geäußert. Die Zukunft des Trainers bleibt weiterhin ungewiss.

Nach der 1:3-Niederlage gegen Oldenburg vor zwei Wochen hatte sich Christian Neidhart kritisch in Richtung Vereinsführung geäußert - er vermisse jemanden, der nach solchen Spieltagen wie eben jenem Ruhe in den Verein hineinbringe. Diese Aussagen ließen jede Menge Raum für Spekulationen, auch mit Blick auf seine eigene Zukunft.

Auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem letzten Spiel der Saison gegen den MSV Duisburg hat Neidhart zu seinen Aussagen nun noch einmal Stellung bezogen. "Auch wenn man Kritik äußert nach außen, ist es für mich so, dass ich damit bezweckt habe, dass ich auch gewillt bin, Sachen zu verändern. Ich will nicht der ruhige Trainer sein, ich möchte nicht immer nur den Mund halten, sondern möchte schon auch gucken, was kannst du verändern?"

"Wir können uns nicht selber einstellen und wir können uns auch nicht selber rausschmeißen." Christian Neidhart

Nach einem Jahr im Verein sehe Neidhard ein paar Dinge anders als es noch zu Beginn seiner Amtszeit der Fall war. Was das für seine Zukunft bedeutet, ließ der 54-Jährige indes weiter offen. Man befinde sich nach wie vor in Gesprächen, "aber am Ende des Tages entscheidet dann halt auch der Verein. Wie heißt es immer so schön? Wir können uns nicht selber einstellen und wir können uns auch nicht selber rausschmeißen."

Vor dem letzten Spieltag zog Neidhart dann auch schon ein kleines Saisonfazit. "Diese Saison - muss man sagen - hat sehr viel Kraft gekostet, wenn man sieht, wie viele Spieler uns dann auch weggebrochen sind." Dabei nannte er Daniel Keita-Ruel, der immer wieder Probleme mit dem Knie gehabt habe, den langzeitverletzten Johannes Dörfler sowie Adrien Lebeau, "der leider nicht an seine Top-Leistung immer herankam, weil er immer wieder zurückgeworfen worden ist durch Verletzungen". Dennoch habe man "nach der Winterpause gesehen, mit einem fitten Kader, was für tolle Spiele wir auch abgeliefert haben."

Auswärtsbilanz der Knackpunkt

Den Knackpunkt benannte Neidhart dann auch noch. "Leider war unsere Auswärtsbilanz zu schlecht, um mehr in dieser Liga hinzukriegen." In der Tat fiel die Performance in der Fremde äußerst dürftig aus. Während der SVW die Heimtabelle mit 43 Punkten anführt, rangieren die Quadratestädter auswärts mit nur 14 Zählern auf dem 17. Rang. Man habe die Ziele am Anfang der Saison bewusst sehr mutig benannt, "da stehe ich auch weiterhin zu. Aber im Laufe einer Saison muss man sich dann auch eingestehen, dass es dann vielleicht auch nicht komplett gereicht hat", so Neidhart.

Während es an der Tabellenspitze nun heiß hergeht, geht es für Mannheim gegen den MSV um nichts mehr. Mit Marc Schnatterer, der seine Karriere beenden wird, und Marco Höger, dessen Zukunft noch unklar ist, werden vor der Partie einige Akteur verabschiedet. Bekannt ist zudem der Abgang von Stefano Russo in Richtung Viktoria Köln. Marten Winkler wird nach Leihe zu Hertha BSC zurückkehren. Zudem stehen die Zeichen bei Niklas Sommer, Keita-Ruel und Baris Ekincier auf Abschied. Diese wolle man würdig verabschieden.

Steht ein Umbruch beim Waldhof an?

Gut möglich, dass in der kommenden Saison ein größerer Umbruch im Kader von Mannheim ansteht. "Ich denke, dass es kein normaler Rahmen ist, dass es schon ein größerer Umbruch ist, da sind aber auch einfach noch zu viele Fragezeichen dabei. Am Ende des Tages ist da Tim Schork (Geschäftsführer Sport, Anm. d. Red.) federführend, der weiß genau, was los ist und wäre da auch genau der richtige Ansprechpartner", so Neidhart. Ob er ebenfalls Teil dessen sein wird, werden die nächsten Wochen zeigen.

Für das letzte Saisonspiel muss der Übungsleiter auf einige Akteure verzichten. Hinter Pascal Sohm (Risswunde am Knie) steht noch ein Fragezeichen, Lebeau fällt mit Adduktorenproblemen wohl aus, Jan Bartels ist nach seiner erlittenen Gehirnerschütterung noch nicht fit für den Kader. Dazu kommen Alexander Rossipal, bei dem mit einer Entzündung im Knie geschaut werden müsse, "ob es Sinn ergibt", sowie Keita-Ruel nach seiner OP und der gelbgesperrte Fridolin Wagner.