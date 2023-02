Neidhart warnt trotz Höhenflug: "Dann wird man brutal bestraft"

Mit einem Dreier gegen den SC Verl kann sich der SV Waldhof Mannheim weiter an die Spitzenränge heranpirschen. Es wäre der vierte Sieg im vierten Spiel 2023.

Trotz drei Siegen aus drei Spielen im neuen Jahr sieht Waldhof-Coach Christian Neidhart vorm montäglichen Heimspiel (19 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Verl keinen Grund abzuheben. "Wenn man weniger macht, wird man brutal bestraft", warnt er.

Auf den Gegner aus Ostwestfalen angesprochen, findet der 54-Jährige ausschließlich lobende Worte. Der Tabellen-Elfte sei "fußballerisch gut" und spiele "von hinten heraus". Besondere Vorsicht gelte laut dem Trainer aufgrund der Tatsache, dass sich die Gäste auch gegen Spitzenteams gut geschlagen haben.

Personell haben die Quadratstädter aktuell wenig Grund für Rochaden. Zu überzeugend waren die Auftritte der Waldhöfer in diesem Jahr. Auch ein Grund, wieso der gebürtige Braunschweiger weiteren möglichen Neuzugängen nicht hinterhertrauert. "Bei dem, was wir hätten machen können, waren wir nicht zu 100 Prozent überzeugt." In solchen Fällen sei es besser, "auf die Leute zu vertrauen, die da sind".

Wagner nach Sommertief obenauf

Stichwort Vertrauen: Dieses ist in die Personalie Fridolin Wagner immens gestiegen. Laut Neidhart habe sich der 25-Jährige im vergangenen Sommer unter anderem wegen gesundheitlichen Problemen in einem sportlichen Tief befunden. Der Übungsleiter habe ihn "immer ermutigt, weiter Gas zu geben" - mit Erfolg.

Im Laufe des Vorjahres spielte sich der gebürtige Leipziger zunehmend in die erste Elf. Nach wie vor ist der Coach zufrieden mit seinem Schützling. "Seine Leistungen stimmen aktuell. Das Pärchen Wagner/ Baxter Bahn hat sich herauskristallisiert."