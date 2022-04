Neidhart nach Kraftakt gegen St. Pauli: "25.000 und die Hütte brennt"

Nach dem 1:0-Erfolg gegen St. Pauli freute sich Rostocks Trainer Jens Härtel über eine "mutige und aggressive" Leistung seines Teams. Gäste-Coach Timo Schultz erklärte die zwischenzeitliche taktische Achterbahnfahrt seiner Mannschaft.

Rostocks Trainer Härtel zeigte sich nach Abpfiff und dem vierten Sieg seiner Mannschaft in Serie zufrieden: "Ich denke, dass wir völlig verdient gewonnen haben und das umgesetzt haben, was ich mir gewünscht habe. Wir waren mutig, aggressiv und sind von Anfang an dem Charakter des Derbys vollkommen gerecht geworden", sagte der 52-Jährige. Der einzige Kritikpunkt: "Was mir gefehlt hat, war das Tor in der ersten Halbzeit. Wir hatten so viele klare Chancen, du musst dann halt in Führung gehen."

Trotzdem war der Coach nach der Partie "total stolz" auf seine Mannschaft: "Die Jungs haben es heute perfekt gemacht", freute sich Härtel. Die Rostocker Bilanz gegen Top-Teams in dieser Spielzeit könne sich auch sehen lassen: "In einer Saison Dynamo Dresden in Dresden zu schlagen, St. Pauli jetzt zu Hause zu schlagen und auf Schalke zu gewinnen, mehr geht nicht."

Scorer Neidhart lobt "unfassbare" Kulisse

Auch Torschütze Nico Neidhart grinste nach der Partie über beide Ohren: "Wir haben in den letzten Partien schonmal Spektakel gehabt, heute haben wir gezeigt, dass wir zuhause auch mal 1:0 gewinnen können. Es ist auch mal extrem wichtig die Null zu halten." Als großen Faktor nannte der 27-Jährige auch die Kulisse im Ostseestadion. "Es ist unfassbar. 25.000, die Hütte brennt, das ist einfach unbeschreiblich. Es hat unfassbar Bock gemacht."

Auf der Gegenseite war St. Pauli-Trainer Timo Schultz nach der Niederlage und dem verpassten erneuten Sprung an die Tabellenspitze entsprechend zerknirscht: "Wir haben heute gegen eine sehr gute Rostocker Mannschaft mit sehr viel Energie gespielt. Sie haben uns immer wieder gestresst und zu Fehlern gezwungen. Die Art und Weise wie wir eigentlich Fußball spielen und uns Chancen herausspielen wollen, haben wir nicht an den Tag gelegt."

Das taktische Hin und Her der Hamburger - von Vierer- auf Fünfer- bzw. Dreierkette und zurück - erklärte Schultz mit dem Versuch, dem Rostocker Spiel zunächst den "Tiefgang" zu nehmen. Das sei zwar gelungen, "aber darüber hinaus hatten wir dann in der Phase gar keine Entlastung. Das erdrückt dich irgendwann, dementsprechend haben wir dann auch wieder zurück gewechselt." Der Treffer, der eben genau in der Phase der zwischenzeitlichen Dreierkette fiel, "haben die Rostocker sich verdient", gab der 44-Jährige zu.

Am nächsten Spieltag wartet Bremen

Während sich Hansa also mit dem Dreier ein komfortables Polster von neun Punkten auf den Relegationsrang verschafft hat, könnte St. Pauli durch einen Sieg der Bremer gegen Sandhausen am morgigen Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den dritten Tabellenplatz abrutschen. Am nächsten Spieltag kommen die Werderaner dann zum Topspiel ans Millerntor.