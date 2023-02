Neidhart nach BVB-Debakel angefressen: "Offensiv wie defensiv eine glatte Sechs"

Im Aufstiegskampf hat Waldhof Mannheim mit dem 0:4 in Dortmund einen Dämpfer hinnehmen müssen. Trainer Christian Neidhart zeigte sich nach dem Spiel sauer wie ratlos.

Zugegeben: Nach wie vor ist in Sachen Aufstieg noch alles drin für den Waldhof. Rechnet man die auf Rang zwei notierten und nicht aufstiegsberechtigten Freiburger heraus, liegen die Mannheimer durch Osnabrücks Sieg im Verfolgerduell gegen Wiesbaden lediglich einen Zähler hinter dem Relegationsrang. Das heißt aber auch, dass mit einem Sieg gegen die vor der Partie formschwache Dortmunder U 23 ein großer Schritt in Richtung Aufstieg hätte gemacht werden können - stattdessen setzte es eine 0:4-Packung beim BVB II.

Ich nehme heute nichts Positives mit. Christian Neidhart

"Ich kritisiere heute schon viel", ärgerte sich Waldhof-Coach Christian Neidhart nach der Partie am Mikrofon von "MagentaSport". "Offensiv wie defensiv war das eine glatte Sechs. Wir waren einfach nicht da und dann haben wir auch nicht mehr verdient." Den Leistungseinbruch seines Teams nach zuletzt überzeugenden Auftritten konnte sich der Trainer nicht erklären: "Ich würde es auch gerne wissen und habe es die Jungs auch gefragt. Man sieht, dass wir auswärts einfach nicht stabil sind." Neidhart nehme vom heutigen Spiel "nichts Positives" mit.

Elversberg-Kracher am nächsten Spieltag

Ähnlich sah es nach Abpfiff auch Mittelfeld-Stratege Bentley Baxter Bahn: "Christian Neidharts Meinung kann man so unterschreiben. Hinten schlecht gestanden, vorne schlecht abgeschlossen." Es sei ein "gebrauchter Tag" gewesen, den die Mannheimer nun erst mal schlucken müssten. "Wenn es von jedem auf dem Platz zu wenig ist, dann kommt so ein Ergebnis raus. Das ist halt Mist, weil wir uns gerade erst was aufgebaut haben", ärgerte sich Bahn.

Nun gilt es in Mannheim den Fokus auf den nächsten Spieltag zu legen, dort kommt es zum Kracher: Mit der SV Elversberg ist der souveräne Spitzenreiter der 3. Liga zu Gast. Ein Erfolg im Topspiel würde die Wogen beim Waldhof sicherlich wieder glätten.