Neidhart angefressen: "Mit Abstand das schlechteste Spiel"

Nur ein Punkt bei Kellerkind Wegberg-Beeck - definitiv zu wenig für die Ansprüche des Tabellenführers. Rot-Weiss Essens Cheftrainer Christian Neidhart war entsprechend bedient.

Nur ein Remis beim FC Wegberg-Beeck (1:1), dazu ausnahmslos Siege der Verfolger: Die Laune bei Christian Neidhart war schon einmal besser. Dabei ärgerte den 53-Jährigen gar nicht mal so sehr, dass die gesamte Konkurrenz näher an den Spitzenreiter herangerückt ist. Vielmehr wurmte den Ex-Profi die gezeigte Leistung seines Teams bei einem abstiegsbedrohten Gegner, der mit seinen bescheidenen Mitteln den Titelaspiranten in arge Bedrängnis bringen konnte.

"Es war mit Abstand unser schlechtestes Spiel", redete Neidhart im kicker-Gespräch Klartext und wird das auch seiner Mannschaft in der Nachbereitung noch einmal deutlich vor Augen führen. Zu lang war die Mängelliste: Zwar jede Menge Ballbesitz, aber kaum Torchancen, weil Tempo und Ideen fehlten. Zwar viele Standardsituationen, aber wegen der mangelhaften Ausführungen praktisch keine Gefahr für das gegnerische Tor. Ein kapitaler Ballverlust von Luca Dürholtz vor dem Gegentor, selbst in mehr als 20 Minuten Überzahl kaum Durchschlagskraft in der Offensive. Und als kurz vor Schluss dann doch noch der (glückliche) Siegtreffer auf dem "Silbertablett" lag, ließ Torjäger Simon Engelmann die einzige 100-prozentige Chance in der Schlussphase liegen.

Münster nur noch ein Punkt hinter RWE

"Wir müssen uns nahezu in allen Bereichen steigern, wenn wir unsere Position bis zur Winterpause verteidigen wollen", weiß Neidhart. Denn zwar bleibt seine Mannschaft nach zuvor drei Siegen in Serie auch nach dem 17. Spieltag in der Regionalliga West Tabellenführer, doch die Verfolger konnten den Abstand verringern, Preußen Münster rückte sogar bis auf einen Punkt heran.

