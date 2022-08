Neidhart: "Am Ende ist es der pure Wille gewesen"

Waldhof Mannheim hat es geschafft. In der 1. Runde des DFB-Pokals bezwang der Drittligist die klassenhöhere KSV Holstein Kiel im Elfmeterschießen. Voll des Lobes war Cheftrainer Christian Neidhart vor allem wegen des Einsatzes seiner Spieler.

Bei hohen Temperaturen war es ein intensiver Schlagabtausch, den sich Mannheim und Kiel am Sonntagabend lieferten - mit zunächst leichten Vorteilen für die Gäste. "Wir hatten die erste halbe Stunde, 20 Minuten ein bisschen Probleme. Wir haben zu viel mannorientiert verteidigt", sagte Neidhart. Die erste Trinkpause bot die Möglichkeit, das zu korrigieren. "Chancen auf beiden Seiten" hatte er danach gesehen. "Es hätte zur Halbzeit sicher auch 2:2 oder 3:3 stehen können."

Die Partie blieb aber torlos, obwohl der vermeintlich Underdog engagiert nach vorne spielte: "Wir hatten viele Umschaltphasen", so Neidhart.

Auch in der Verlängerung gelang keinem der beiden Teams ein Treffer - wobei der Zweitligist Glück hatte, in der 111. Minute nicht in Unterzahl geraten zu sein, als Lucas Wolf wegen taktischen Foulspiels nicht seine zweite Gelbe Karte sah. "Dann kannst du es bei den Temperaturen auch in Überzahl mal machen", ärgerte sich Neidhart.

Der Frust über den ausgebliebenen Platzverweis verflog aber schnell, beim Elfmeterschießen ging der Drittligist sehr konzentriert zu Werke. "Am Ende ist es der pure Wille gewesen - und das Quäntchen Glück auf unserer Seite", sagte Neidhart, der glücklich mit Einsatz und Leidenschaft seiner Mannen war: "So stellt man sich ein Pokalspiel vor."