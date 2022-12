Nehrbauer: "Wir agieren nicht wie das Kaninchen vor der Schlange"

Der 1. FC Kaan-Marienborn ist auf Platz 4 liegend bester Aufsteiger in der Regionalliga West. Trainer Thorsten Nehrbauer sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg, in Sicherheit wiegt er sich aber noch nicht.

Mehr zur Regionalliga West Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Die Spieler des West-Regionalligisten 1. FC Kaan-Marienborn haben sich selbst ein vorweihnachtliches Geschenk beschert. Weil in den zurückliegenden vier Begegnungen sieben Punkte herausgesprungen waren, darf sich die Mannschaft des Aufsteigers über einen sieben Tage längeren Winterurlaub freuen. "Die Jungs haben schon jetzt Herausragendes geleistet", lobt Trainer Thorsten Nehrbauer mit Blick auf den sensationellen 4. Tabellenplatz.

"Wir haben es geschafft, unsere Spielweise mit viel Ballbesitz auch in der höheren Spielklasse durchzubringen. Wir agieren nicht wie das Kaninchen vor der Schlange. Im Gegenteil: Wir übernehmen die Initiative und diktieren häufig die Partien", so der 44-jährige Ex-Profi. "Unser schon sehr guter Stamm aus der Aufstiegssaison hat sich gemeinsam mit unseren Neuzugängen weiterentwickelt", lautet Nehrbauers Zwischenfazit.

So nehmen etwa Offensivspieler Kosuke Tsuda (25) und Mittelfeldakteur Mats-Lukas Scheld (28) auch in der Regionalliga "ganz wichtige Rollen" für den Trainer ein. Dazu nennt Nehrbauer noch ein weiteres Beispiel: "Markus Pazurek war vor der Saison von einigen vermeintlichen Experten schon als zu langsam abgestempelt worden. In seiner nun offensiveren Rolle ist er mit neun Treffern unser erfolgreichster Torschütze und dazu als Kapitän ein Vorbild an Fleiß."

#2: Spieltagsrituale und Schlafen auf der Autobahn Nach den Feiertagen ist vor "Bolzplatz Tiki Taka". Felix und Diyar befinden sich mit ihren Klubs aktuell zwar in der Winterpause, das Thema Fußball beschäftigt die beiden aber weiterhin. Welche Rituale sie vor einem Match ausführen, verraten die beiden ebenso wie den allgemeinen Ablauf an einem Spieltag. Warum dieser für Diyar in der Kreisliga C teilweise ungleich spektakulärer ist als in der Regionalliga bei Felix - das erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe von "Bolzplatz Tiki Taka"! #1: Kinderserien und Profifußball 15.12.2022 Trailer: Bolzplatz Tiki Taka 07.12.2022 weitere Podcasts

Ohne schwierige Phasen verlief die Saison aber auch für den 1. FC Kaan-Marienborn nicht. Angefangen mit dem 0:3 bei Fortuna Köln Anfang September blieben die Siegener sieben Spiele lang sieglos und holten dabei auch nur zwei Punkte. Hinzu kam noch das bittere Ausscheiden im Westfalenpokal beim Oberligisten Delbrücker SC (0:3). "Da hatten wir mit einigen Verletzungen zu kämpfen", erinnert sich Coach Nehrbauer. "Aus der eingespielten Achse zwischen Innenverteidigung und Mittelfeld brachten uns regelmäßig drei bis fünf Spieler weg. Aus dieser Situation konnten wir uns aber befreien."

In Sicherheit wiegt sich Nehrbauer trotz der Platzierung im oberen Tabellenviertel aber nicht: "Wir müssen bei der Ausgeglichenheit der Liga demütig und hellwach bleiben." Ab dem 3. Januar will der Trainer mit seinem Team den Grundstein dafür legen, auch im Jahr 2023 in der West-Staffel für Aufsehen zu sorgen.