Nehrbauer feiert erfolgreiche Rückkehr - Wattenscheid wieder vorne

In der Oberliga Westfalen schnappt sich Wattenscheid 09 die Tabellenführung wieder vom SC Paderborn II. Die TSG Sprockhövel feierte den deutlichsten Tagessieg, auch der FC Kaan-Marienborn hatte mit neuem, altem Trainer Grund zur Freude.

Es gab einen erneuten Wechsel an der Spitze: Die Zweitvertretung des SC Paderborn lässt durch ein 1:1 gegen den FC Gütersloh Federn, die SG Wattenscheid zieht damit wieder vorbei. Paderborn und Gütersloh lieferten sich dabei ein intensives Duell, in dem die Gäste schon früh durch einen Manstein-Freistoß in Front gingen. Erst in der zweiten Hälfte konnte der bisherige Primus den Druck erhöhen, nach einer Stunde war es ein schneller Spielzug über rechts, den Kalac zum Ausgleich nutzte. Einen Lattentreffer und zwei Ampelkarten für Gütersloh später stand ein letztlich gerechtes 1:1 im Spielberichtsbogen.

Ein Ausrufezeichen im Kampf um die Tabellenspitze hat an diesem 6. Spieltag die TSG Sprockhövel gesetzt. Mit sichtbar Selbstvertrauen im Gepäck ging die TSG beim Holzwickeder Sport Club schon früh in Front, Zentler stellte nach einer Flanke wuchtig auf 0:1. Und die Gäste blieben am Drücker, ein Renke-Kopfball sorgte für den 0:2-Halbzeitstand. Auch nach Wiederanpfiff dominierte die TSG, Ciccarelli per Lupfer stellte auf 3:0, Renke zirkelte das 4:0 in die Maschen. Und in der Schlussphase konterte Ciccarelli seine Farben dann auch noch zum 5:0. Damit springt Sprockhövel - auch, weil die Partie von Eintracht Rheine beim ASC Dortmund abgesagt wurde - auf Rang zwei und bleibt dem neuen Tabellenführer SG Wattenscheid auf den Fersen. Der gewann zwar mit 2:0 bei der SG Finnentrop-Bamenohl, musste dafür aber einiges an Arbeit investieren. Zur Pause noch blieb es in einer chancenreichen Partie torlos, auch nach Wiederanpfiff konnte die Heimelf lange das 0:0 halten. Erst in den Schlussminuten profitierte Esser von einem inkonsequenten Abwehrverhalten, wand sich um seinen Gegenspieler und blieb vor dem Keeper eiskalt - 0:1. In der Nachspielzeit konterte die SG dann gegen eine völlig aufgerückte Heimelf bilderbuchmäßig, der eingewechselte Yesilova vollendete zum 0:2-Endstand. Fünfter Sieg im sechsten Spiel für den ehemaligen Bundesligisten.

Freude nach dem Freistoß: Jannes Hoffmann traf für Kaan-Marienborn. imago images/Rene Traut

Jubeln durfte auch der FC Kaan-Marienborn, der mit seinem knappen aber verdienten 1:0-Erfolg gegen den SV Schermbeck seinem neuen, alten Trainer Thorsten Nehrbauer einen goldenen Einstand bescherte. Das Tor des Tages fiel in Minute 73, Hoffmann zirkelte einen Freistoß aus halblinker Position in den linken Winkel. Kaan-Marienborn erklimmt damit Rang drei.

Herne bleibt sieglos

Im Keller schaut die Westfalia aus Herne weiter in die Röhre: Mit 0:2 unterlag das Schlusslicht den Sportfreunden aus Siegen und steht mit einem Zähler am Tabellenende. Die Tore gelangen dabei Jost und Nebi schon in der Anfangsphase. Positiv für die Westfalia ist lediglich, dass auch die Konkurrenz sich mit Punkten zurückhielt: Finnentrop-Bamenohl verlor, wie beschrieben, gegen Wattenscheid, Victoria Clarholz unterlag durch einen Gallus-Treffer TuS Ennepetal verdient mit 0:1. Im direkten Kellerduell gewann lediglich die SpVgg Vreden beim RSV Meinerzhagen mit 1:0 - der RSV scheiterte vor allem an seiner Chancenverwertung, vergab sogar einen Strafstoß. Auf der Gegenseite machte Hinkelmann es besser und sorgte vom Punkt für das wichtige Tor des Tages für Vreden.

Etwas absetzen vom Keller konnte sich Westfalia Rhynern, das verdient mit 5:2 gegen die Hammer SpVg gewann. Preußen Münster II bezwang den TuS Haltern am See mit 3:1 - die erste Niederlage für den TuS im fünften Spiel.