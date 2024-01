Nehmt Alfred Gislason in Manndeckung

Der Vertrag von Alfred Gislason endet im Sommer dieses Jahres. Und genau diesen Vertrag sollte der DHB jetzt schnellstens verlängern und den Bundestrainer auf der deutschen Bank in Manndeckung nehmen - mindestens bis zur Heim-WM in drei Jahren, meint Handball-Autor Daniel Duhr in seiner Kolumne.

Sascha Klahn