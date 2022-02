Negativserie: Stefan Krämer in Eupen entlassen

Der belgische Erstligist hat auf die Negativserie der vergangenen Wochen reagiert und sich von Trainer Stefan Krämer getrennt. Sein ehemaliger Assistent übernimmt und soll neue Impulse im Abstiegskampf setzen.

Nach knapp acht Monaten ist die Zeit von Stefan Krämer bei der KAS Eupen schon wieder beendet. Der belgische Erstligist teilte am Mittwoch mit, dass der Deutsche von seinen Aufgaben entbunden wurde.

Damit reagierte die KAS auf den bereits langandauernden Negativlauf: Die Eupener konnten nur eines der letzten 17 Ligaspiele gewinnen. "Die Ergebniskrise der letzten Wochen und unsere aktuelle sportliche Situation haben uns leider dazu veranlasst, uns von Stefan Krämer als Cheftrainer der 1. Mannschaft zu trennen", begründet Generaldirektor Christoph Henkel den Trainerwechsel in einer Vereinsmitteilung. Krämer trainierte in Deutschland bereits Arminia Bielefeld, Energie Cottbus, Rot-Weiß Erfurt, den KFC Uerdingen und den 1. FC Magdeburg. Eupen war seine erste Station im Ausland.

Kleines Polster auf den Relegationsplatz

Trotz der Entlassung dankte Henkel seinem ehemaligen Trainer, vor allem für die Integration der Jugendspieler: "Auch wenn wir zuletzt nicht mehr an den hervorragenden Start in die Saison anknüpfen konnten, hat Stefan Krämer es geschafft, junge Spieler aus der eigenen Nachwuchsabteilung an den Kader der 1. Mannschaft heranzuführen und einigen von ihnen zu einem erfolgreichen Debüt im belgischen Profi-Fußball verholfen", so Henkel.

Ein Nachfolger ist auch schon gefunden: Der bisherigen Co-Trainer Michael Valkanis wird zum Chefcoach befördert. Er soll der Mannschaft neue Impulse im Abstiegskampf geben. Derzeit belegt die Sportvereinigung den 15. Tabellenplatz und hat noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.