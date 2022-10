Negativrekord vom Punkt: Beendet Tapsoba Leverkusens Elfer-Trauma?

Bayer 04 hat die jüngsten sechs Strafstöße durch drei verschiedene Schützen allesamt vergeben. Ex-Profi Stefan Kießling, Koordinator Lizenz bei Bayer 04, plädiert dafür, sich auf einen Schützen festzulegen. Der müsste Edmond Tapsoba heißen.

Aus Madrid berichtet Stephan von Nocks

Es ist eine Statistik aus der Reihe Pleiten, Pech und Pannen: Patrik Schick, Kerem Demirbay und Moussa Diaby haben wettbewerbsübergreifend die jüngsten sechs Strafstöße für die Werkself vergeben. Im Jahr 2022 hat Bayer vom Punkt bei sechs Versuchen noch nicht ein Tor erzielt. Viermal versagte man in der Liga, zweimal in der Königsklasse - gegen den FC Porto in Hin- und Rückspiel (0:2; 0:3) jeweils beim Stand von 0:0. Eine bittere wie unglaubliche Bilanz.

Eine, die in Leverkusen schlechte Tradition darstellt. So startete Bayer 04 in die Saison 2016/17 mit fünf Fehlschüssen in Serie. Chicharito (zweimal), Charles Aranguiz, Wendell und Hakan Calhanoglu scheiterten, ehe Letzterer am 17. Spieltag den Bann brach und gegen Hertha BSC verwandelte.

Es war eine Saison, in der die Werkself bis zum vorletzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern musste. Trainer Roger Schmidt wurde im Laufe der Rückrunde entlassen. Die Parallelen zur Gegenwart sind unverkennbar.

Die mit Abstand schlechteste Bilanz der Bundesliga

Bayer und der ominöse Punkt - es ist kein Liebesverhältnis. In den vergangenen zehn Jahren hat Leverkusen mit 22 erfolgreichen Versuchen nur 59,5 Prozent seiner insgesamt 39 Strafstöße in der Liga genutzt. Das ist unter den Klubs, die in diesem Zeitraum mehr als zwei Spielzeiten im deutschen Oberhaus absolvierten, die schlechteste Bilanz.

Zum Vergleich: Im Ligadurschnitt wurden seit 2013/14 satte 77,5 Prozent aller Elfmeter verwandelt. Der VfB Stuttgart als zweitschlechtester Strafstoß-Verwerter kommt schon auf eine Quote von 66,7 Prozent. Die Schwaben müssten ihre nächsten vier Elfmeter verschießen, um Leverkusens Quote zu unterbieten. Vom Punkt ist Bayer einsamer Letzter.

In die vier Partien unter dem neuen Trainer Xabi Alonso fallen fünf (!) verursachte Strafstößen, die allesamt zu Treffern für den jeweiligen Gegner führten, sowie zwei eigene Fehlversuche. "Das ist ein großes Thema bei uns. Wir müssen sprechen", erklärte Xabi Alonso am Samstag nach dem 2:2 gegen Wolfsburg zur Leverkusener Seuche, nachdem zuvor Wolfsburg vom Punkt getroffen und Diaby für Bayer verschossen hatte.

Bayer leidet an einem Elfer-Trauma. Ein Königreich für einen sicheren Schützen! Oder eine Spezialtrainer bzw. Psychologen, der Bayer heilt. Xabi Alonso beweist zumindest Humor und Zuversicht, wenn er vor dem Spiel bei Atletico Madrid in der Königsklasse erklärt: "Ich will auch am Mittwoch einen Elfmeter für uns…"

Doch er soll diesen dann schießen? Bayers drei "Spezialisten", wenn man sie denn noch so nennen darf, haben alle wiederholt gefehlt. Ex-Profi Stefan Kießling hält ohnehin nichts davon, den Schützen so oft zu wechseln. "Wenn einer alle sechs geschossen hätte, hätte er nicht so viele verschossen", ist sich der ehemalige Torjäger und Strafstoßschütze sicher.

Tapsoba hat eine makellose Bilanz vom Punkt

Bayer könnte sich jetzt allerdings in der Tat auf einen Kandidaten festlegen - einen neuen, der bislang in Leverkusen noch gar nicht als Strafstoßschütze in Erscheinung getreten ist: Edmond Tapsoba.

Der Nationalspieler aus Burkina Faso kann zumindest auf eine makellose Bilanz vom Punkt aus verweisen: 2019/2020 trat der Innenverteidiger sechs Mal (einmal im Ligapokal, dreimal in der portugiesischen Liga, zweimal in der Qualifikation zur Europa League) für Vitoria Guimaraes zur Ausführung an und verwandelte jeweils.

Der spielstarke Abwehrspieler gilt als sicherer Schütze und zudem als nervenstark. Gegen Wolfsburg machte er bereits Anstalten zu schießen, doch da hatte sich Diaby den Ball schon geschnappt.

Beim nächsten Mal sollte Tapsoba die Verantwortung nicht nur nicht scheuen, sondern sogar einfordern. Vielleicht schon am Mittwoch im Civitas Metropolitano. Damit Bayers Pleiten-Serie vom Punkt endlich endet.