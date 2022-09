Negativ-Rekord: Juventus macht über 250 Millionen Euro Verlust

Vom Serienmeister zum Sorgenfall: Juventus hat in Italien nicht nur sportlich Probleme. Finanziell sieht es bei den Bianconeri momentan noch düsterer aus.

Zuletzt wurden die Mailänder Meister - 2021 Inter, 2022 die AC. Und aktuell steht in der Serie A Napoli ganz oben, nach sieben Spieltagen bereits sieben Punkte vor Juventus, dem Rekord- und einstigen Serien-Champion. Die bisherige Bilanz in der Königsklasse? Zwei Spiele, zwei Niederlagen.

Bei den Bianconeri ist der Wurm drin, das gilt auch für den finanziellen Bereich: Die Bilanz der Turiner für die abgelaufene Saison 2021/22 weist einen Rekordverlust in Höhe von 254,3 Millionen Euro aus, wie Juve in der Länderspielpause bekanntgab. Trotz eines Umsatzes in Höhe von 443 Millionen Euro setzt sich der Trend bei den Bilanzwerten fort, schon im Vorjahr hatte das Minus 210 Millionen Euro betragen.

Erneut macht Juventus die anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie dafür verantwortlich - aber auch die Tatsache, dass die Bianconeri zuletzt dreimal in Folge bereits im Achtelfinale der Champions League die Segel streichen mussten, dürfte ihren Beitrag zur finanziellen Misere geleistet haben.

Für die laufende Spielzeit macht der börsennotierte Klub seinen Investoren allerdings Hoffnung. Es sei "trotz ungünstiger Rahmenbedingungen ein deutlich verbessertes Ergebnis" zu erwarten.