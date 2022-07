Neffe von Ex-Meisterspieler Farnerud wechselt in Stuttgarts U 19

Der VfB Stuttgart hat den schwedischen Nachwuchsspieler Colin Farnerud für seine U-19-Bundesliga-Mannschaft verpflichtet.

Der 18-Jährige ist der Neffe des früheren VfB-Profis Alexander Farnerud, der von 2006 bis 2008 für die Schwaben spielte und 2007 mit ihnen deutscher Meister wurde.

Colin Farnerud, der vom französischen Klub RC Lens kommt, hatte als Probespieler zuletzt bereits mehrere Partien für die U 21 und die U 19 des Bundesligisten bestritten und dabei überzeugt.

Handlungsschneller Stratege

"Colin konnte uns in seiner Probetrainingswoche inklusive des Bundesliga-Cups der U 19 in Schwäbisch Hall überzeugen. Er ist ein handlungsschneller, technisch starker, strategischer defensiver Mittelfeldspieler mit spannendem athletischen Profil. Er wird über die U 19 an den Herrenfußball herangeführt und wir sind von seinem großen Entwicklungspotenzial überzeugt", beschreibt Thomas Krücken, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums des VfB, den Neuzugang.