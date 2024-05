Neckarsulm mit zwei Abgängen

Für die kommende Spielzeit muss die Sport-Union Neckarsulm ohne zwei Spielerin auskommen. Dabei verlängert eine Hoffnungsträgerin ihren Vertrag ligaunabhängig.

Die Sport-Union Neckarsulm kann zwei Spieltage vor dem Saisonende der Handball Bundesliga Frauen weitere Personalentscheidungen für den Kader in der kommenden Spielzeit bekanntgeben.

Rechtsaußen Vasiliki Gkatziou, die aktuell hart an ihrem Comeback arbeitet, hat einen neuen Vertrag unterschrieben und bleibt damit in der kommenden Saison ligaunabhängig in Neckarsulm.

Gkatziou kam im vergangenen Sommer und hat damit erstmals in ihrer Karriere den Schritt nach Deutschland gemacht. Obwohl die Griechin in den Testspielen gut angekommen ist, hat sie bisher noch kein Bundesliga-Spiel bestritten. Grund dafür ist eine Meniskusreizung sowie ein gelockertes Kreuzband, weshalb eine Operation im September unumgänglich war.

Seitdem kämpft sich die 26-Jährige mit dem Physio- und Athletikteam der Sport-Union zurück auf das Parkett und soll zum Trainingsstart im Juli wieder voll in das Mannschaftstraining einsteigen können.

Neckarsulm trennt sich von zwei Langzeitverletzten

Auf der anderen Seite werden hingegen Arwen Gorb und Agni Zygoura den Verein zum Saisonende bereits wieder verlassen.

Zygoura konnte wie ihre Landsfrau aufgrund unterschiedlicher Verletzungen nur 12 Spiele in der Handball Bundesliga Frauen absolvieren. Bereits im Januar hat die Sport-Union in den Planungen für die kommende Spielzeit daher eine Option im Vertrag gezogen. Für Zygoura soll im Sommer eine Operation an der schmerzhaften Achillessehne folgen, weshalb die Zukunft bei der Griechin noch offen ist.

Auch Gorb ist derzeit noch außer Gefecht gesetzt, da sie sich einer Operation der Patellasehne unterziehen musste. Ihre Zukunft ist daher ebenfalls ungewiss. "Wir wünschen sowohl Agni als auch Arwen alles Gute für die Zukunft und hoffen für beide vor allem, dass sie erst einmal wieder ganz gesund werden", meint Trainer Thomas Zeitz