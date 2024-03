Neckarsulm mit nächster Verlängerung

Die Sport-Union Neckarsulm bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Dabei beenden sie die Planungen für die Linksaußen-Position.

Die Sport-Union Neckarsulm treibt seine Kaderplanung weiter voran. Dabei hat der Klub nun sein Linksaußen-Duo für die neue Spielzeit festgezurrt.

Alessia Riner einen neuen Vertrag unterschrieben und sich damit für einen ligaunabhängigen Verbleib in Neckarsulm entschieden.Dabei wird sich die junge Schweizerin weiterhin mit Rabea Pollakowski die Position teilen.

"Ich fühle mich hier in Neckarsulm sehr wohl und habe mich darum entschieden, hier zu bleiben. Die Bedingungen und der Teamspirit im Verein sind ausgezeichnet. Ich denke auch, dass wir ein großes sportliches Potential haben", erklärt Riner ihren Verbleib.

Riner überzeugt mit guten Leistungen in Neckarsulm

Im vergangenen Sommer ist Riner vom LK Zug aus der Schweiz zur Sport-Union gekommen. Dabei ist die 20-jährige Schweizerin sportlich sehr schnell angekommen und überzeugt in ihrer ersten Saison in Deutschland.

In 16 Spielen hat sie im Neckarsulmer Trikot bislang 44 Tore erzielt, darunter sind aufgrund ihrer enormen Sprungkraft einige sehenswerte Treffer dabei. Auch in der Schweizer Nationalmannschaft ist Alessia Riner nicht mehr wegzudenken und stand zuletzt im Kader für die EHF Euro in der vergangenen Winterpause.

"Für ihr Alter hat sie sich bei uns in einem Umfeld relativ schnell wirklich hervorragend eingefunden und ist innerhalb der kürzesten Zeit zu einer festen Stütze der Mannschaft geworden. Es passt bei ihr menschlich zu 100 Prozent, sie hat jeden Tag so viel Bock und Ehrgeiz weshalb es mich wirklich sehr freut, dass auch sie den Weg mit uns weiter gehen möchte", lobt sie Neckarsulm-Trainer Thomas Zeitz.