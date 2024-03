Neckarsulm hält zwei Leistungsträgerinnen

Trotz der schwierigen Phase in der Liga hat die Sport-Union Neckarsulm die Verträge mit zwei wichtigen Spielerinnen verlängert.

Nach Kim Hinkelmann und Rabea Pollakowski stehen die nächsten beiden Spielerinnen für den Kader der Sport-Union Neckarsulm in der kommenden Saison fest. Mit Annefleur Bruggeman und Munia Smits verlängern zwei aktuelle Neckarsulmerinnen ihren Vertrag jeweils um zwei Jahre bis 2026 und bleiben der Sport-Union ligaunabhängig treu. Beide spielen bereits seit 2022 in Neckarsulm und haben sich in dieser Zeit jeweils eine wichtige Rolle in der Mannschaft erarbeitet.

Annefleur Bruggeman ist nach sechs Jahren beim TSV Bayer 04 Leverkusen den Schritt nach Neckarsulm gegangen und bekommt vor allem in der aktuellen Saison deutlich mehr Einsatzminuten in der Offensive. Mit 31 Assists hat sie die zweitmeisten Tore im Team vorbereiten können, dazu hat die 26-Jährige insgesamt 26 Tore beisteuern können.

"Ich sehe für mich sportlich noch eine Herausforderung in Neckarsulm und denke, dass die Verlängerung der richtige Schritt für alle Beteiligten ist. Ich möchte der Mannschaft weiterhin helfen und bin mir sicher, dass ich mich hier bestmöglich weiterentwickeln kann, weil ich viel Vertrauen bekomme und Neckarsulm mir viele Möglichkeiten für meine Weiterentwicklung bietet", begründet sie ihre Vertragsverlängerung.

Smits "noch nicht bereit" für Abschied

Munia Smits hatte nach ihrem Wechsel aus Bad Wildungen kein einfaches erstes Jahr bei der Sport-Union. Aufgrund einer schweren Knieverletzung im Januar 2023 war sie nach nicht einmal einer halben Saison im neuen Team bereits zum Zuschauen gezwungen. Nach einer langen Reha feierte sie nach der Winterpause ihr Comeback.

Seither belebt sie zunehmend das Spiel im Rückraum der Neckarsulmerinnen und hat aktuell 29 Tore und 19 Assists in neun Saisonspielen erzielen können. "Ich bin noch nicht bereit, das Kapitel im Verein zu beenden. Sportlich und privat fühle ich mich in Neckarsulm unglaublich wohl und ich bin davon überzeugt, dass ich hier noch enorm wachsen kann", erklärt die Belgierin.

Zudem will die 24-Jährige dem Verein etwas für die "Verantwortung" zurückgeben. "Ich bin weiterhin vom Konzept der Sport-Union überzeugt und die Trainingsbedingungen bieten mir nach wie vor die Chance um einen weiteren Schritt in der Entwicklung zu machen. Dazu ermöglicht mir der Verein, den Profisport mit einer notwendigen Ausbildung zu kombinieren", nennt sie weitere Gründe.

SUN-Trainer lobt seine Spielerinnen

Auch Trainer Thomas Seitz freut sich über den Verbleib seiner Schützlinge. "Ich habe bereits zu Beginn meiner Zeit in Neckarsulm gesagt, dass solche Spielerinnen wie sie selten und wirklich goldwert sind für einen Verein. Sie ist eine absolute Teamplayerin, hat eine top Einstellung und ist eine super Persönlichkeit. Wie ich finde hat sie sich in ihrer Rolle im Angriff mittlerweile sehr gut eingelebt und nimmt ihre Aufgabe im Team, die wir gemeinsam entwickelt haben, immer besser und besser an", lobt er Bruggeman.

Gleichzeitig schwärmt er aber auch über die "wichtige Person" Smits: "Sie hat die Mannschaft auch abseits des Platzes mit ihrer positiven Einstellung sowie ihrem riesigen Willen gepusht. Schon in ihrem ersten Spiel in Buxtehude hat man gesehen, dass sie uns enorm wichtige Möglichkeiten im Team bietet und wir werden denke ich in der Zukunft nochmal deutlich mehr Spaß mit ihr auf der Platte haben, wenn sie weiter Stabilität und Sicherheit erreicht hat."