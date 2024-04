Nebosja Simic: "Für unser Selbstvertrauen war dieser Punkt heute sehr wichtig"

Nach hartem Kampf auf beiden Seiten ging das Duell zwischen der MT Melsungen und der SG Flensburg-Handewitt schlussendlich mit 25:25 aus. Die gestrige Begegnung wird in näherer Zeit allerdings nicht die letzte sein - im Final4 treffen die beiden Teams am 13. April erneut aufeinander.

Nach dem Remis am gestrigen Samstag steht eine erneute Partie zwischen der MT Melsungen und der SG Flensburg-Handewitt an. IMAGO/Eibner

"Einmal schlagen müssen wir Flensburg. Sieben Jahre bin ich nun in Melsungen und nicht einmal haben wir es geschafft", sagte auch MT-Torwart Nebosja Simic im Anschluss an die Partie bei DYN. Er war mit 20 Paraden ein ausschlaggebender Faktor für das Remis bei Schlusspfiff.

"Ich hatte einen guten Plan, und nach den ersten Paraden war ich richtig heiß. Ich habe in diesen Momenten ein überragendes Gefühl gehabt", erklärte Simic seinen persönlichen Erfolg.

In Hinblick auf das erste Final4-Spiel seiner Mannschaft ergänzte er: "Für unser Selbstvertrauen für das Final4 war dieser Punkt heute sehr wichtig." Er und das Team hätten "ganz klar die Nachricht übermittelt, dass wir nach Köln gehen um zu kämpfen, um alles zu geben und wir versuchen einfach, es überragend zu machen."

"Beim Final Four muss nicht immer die bessere Mannschaft gewinnen, muss nicht immer der Favorit gewinnen, und wir sind auf keinen Fall der Favorit. Aber wir sind auch kein leichter Gegner, das haben wir heute gezeigt. Ich hoffe, so wiederholen wir es beim Final Four", nahm er sich vor.

Auch Teamkollege Ivan Martinovic, der Torschütze mit dem wohl bedeutendsten Tor des Spiels zum 35:35-Endstand, sprach über die Vorsätze für das kommende Wochenende: "Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir 60 Minuten lang konstant eine gute Leistung erbringen. Sonst wird das auf jeden Fall schwer dort. Die Fehler, die wir gemacht haben, dürfen dann nicht mehr vorkommen."

In dem laut ihm "wellenmäßigen Spiel" habe seine Mannschaft mal "richtig stark, mal brutal schlecht" gespielt, sodass sie "selber nicht wissen, was wir da machen oder sollen."

"Wir werden nervös, machen einfach zu viele Fehler. Dann treffen wir nicht und dann kommt diese Verunsicherung, die bringt uns dann aus dem Konzept und ich denke, wenn wir dann wieder eine gelungene Aktion finden, ein gelungenes Tor, dann kommen wir wieder zurück. Das pusht uns nach vorne, dann finden wir wieder in unseren Rhythmus", bilanzierte der Rückraumspieler.

Auch auf der anderen Seite ließen sich Fehler finden: Simon Pytlick sagte am Mikrofon bei DYN, dass es ein "unglaubliches Spiel" war, in dem die Flensburger "unheimlich viel verworfen" haben und der "Torwart natürlich auch oft gut gestanden [hat]. Die letzten Sekunden waren hart. Es ist etwas komisch, gleich ein zweites Mal gegen Melsungen zu spielen. Aber wir freuen uns auf Köln."

Beide Teams blicken mit Freude und Kampfgeist auf das anstehende Final4-Spiel gegeneinander - und jeder will den Sieg mitnehmen, ein erneutes Unentschieden steht für keinen auf dem Programm - notfalls fällt dann die Entscheidung nach Verlängerung oder Siebenmeterwerfen.