Nebojsa Simic: Magdeburg war "besser in jedem Teil des Spiels"

Im Halbfinale war Nebojsa Simic noch einer der Erfolgsfaktoren für die MT Melsungen. Gegen den SC Magdeburg konnte der Montenegriner nicht so viele Impulse setzen. Neidlos erkennte der Melsunger Keeper nach dem 19:30 die Niederlage an, reist dennoch nicht unzufrieden ab. Gegenüber handball-world zog der Schlussmann eine Turnierbilanz.

Aus Köln berichtet Christian Stein

Was waren die Gründe für die Niederlage heute?

Nebojsa Simic: Sie waren besser in jedem Teil des Spiels - Abwehr, Angriff, Torwartleistung, Laufen. Alles war auf der Seite von Magdeburg und man hat gesehen, warum sie in der letzten Zeit so viele Titel gewonnen haben. Aus meiner Sicht sind sie aktuell die beste Mannschaft in der Welt. Sie haben sich ein bisschen länger auf uns vorbereitet. Wir haben das späte Spiel gegen Flensburg, wir sind erst spät ins Hotel gekommen.

Wie fällt eure Bilanz vom REWE Final4 aus?

Wir können aber zufrieden sein. Wir hatten vielleicht vorher eine 5%-Chance um zu gewinnen und gehen am Ende von den vier besten Mannschaften als Zweiter nach Hause und haben wahrscheinlich die Qualifikation für den Europapokal geschafft. Von unserer Seite war es nur positiv.

Noch abschließend ein Wort zur Stimmung in Köln...

Die Stimmung und die Unterstützung durch die Fans war überragend. Das Turnier macht so viel Lust, wir kommen gerne nächstes Jahr wieder. Handball macht richtig Spaß vor so vielen Fans und wenn man gegen so gute Mannschaften spielt. Es tut uns leid, dass wir nicht näher dran waren. Aber der Torwart macht halt den Unterschied.