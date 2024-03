Nebojsa Simic: "Hätte auch nur für ein Unentschieden reichen können"

Sehr knapp endete die Begegnung zwischen der MT Melsungen und dem TBV Lemgo Lippe: mit nur einem Tor Vorsprung und nach einem harten Kampf schaffte Melsungen es, die zwei Zähler in der Heimhalle zu behalten. Die Stimmen zum Spiel:

"Es war insgesamt ein Spiel mit hoher Intensität, gutem Kampf und zum Glück mit dem besseren Ende für uns", bilanzierte MT-Trainer Robert Garcia Parrondo und fasste die Partie somit passend zusammen.

Seine Mannschaft zeigte viel Einsatz, doch laut Torhüter Nebosja Simic müssen sie "ein bisschen mehr Konzentration haben." In der zweiten Halbzeit als die Melsunger mit vier Toren vorne lagen, "haben wir zu viel verworfen und dadurch dann Probleme bekommen", schloss sich Garcia Parrondo an.

"Am Ende war es ein bisschen unnötiges Drama. Wir hätten in den letzten zwei Minuten ein bisschen besser verteidigen müssen. Ansonsten haben wir gut gekämpft, das ganze Spiel war nicht einfach. Lemgo ist in einer guten Form und hat uns viele Probleme gemacht. Am Ende haben wir gewonnen, aber es hätte auch nur für ein Unentschieden reichen können", schloss Simic seine Analyse ab.

Trotz der Kritik an der eigenen Leistung freut sich die Mannschaft über das Ergebnis, denn jeder Sieg sei "herzlich willkommen. Das ist sicherer Wind in unserem Rücken. Wir haben zwei wichtige Spiele vor uns, da müssen wir mindestens noch einen Sieg holen."