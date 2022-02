Nebenschauplätze unerwünscht: Wegberg-Beeck stellt Weggen frei

Der FC Wegberg-Beeck steckt in der Regionalliga West im Abstiegskampf, Nebenschauplätze sind unerwünscht: Kevin Weggen (28) wurde daher freigestellt.

Im Sommer 2021 kam Weggen mit der Erfahrung von 97 Regionalliga-Partien für den SV Straelen, den FC Schönberg und den VfB Lübeck nach Wegberg-Beeck, 18-mal lief er für den Verein auf. Mehr Spiele werden aber nicht mehr dazukommen. Der Regionalligist hat den Mittelfeldspieler "mit sofortiger Wirkung" freigestellt, wie der Klub am Mittwoch mitteilte.

Der Grund: Weggen hatte vergangene Woche seinen Wechsel nach der Saison zum KFC Uerdingen öffentlich bekanntgegeben. "Die Mannschaft hat am Freitag aus den Medien von Kevins Wechsel erfahren. Er hatte sich mit dem Trikot des KFC ablichten lassen. So etwas gehört sich nicht", erklärte der Sportliche Leiter Friedel Henßen: "Unsere volle Konzentration liegt auf dem Klassenerhalt in der Regionalliga. Nebenschauplätze und entsprechende Unruhe sind da nicht fördernd."

"Der geschäftsführende Vorstand und die sportliche Leitung sind einstimmig zu der Entscheidung im Fall Weggen gekommen. Gerade im Hinblick auf unser wichtiges Auswärtsspiel am Samstag gegen Uerdingen sollen Mannschaft und Trainer die Köpfe frei haben", meinte Henßen. Die Beecker liegen bei einem Spiel weniger sieben Punkte hinter Alemannia Aachen, das auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht.