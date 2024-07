Nebenmann beim Anstoß gefunden: Endricks Passbilanz als sportlicher Schrecken

Endrick gilt als große Hoffnung des brasilianischen Fußballs, der nun mit seinem Team dramatisch bei der Copa America gescheitert ist - im Elfmeterschießen gegen Uruguay. Warum genau? Die Passquote des 17-jährigen Stürmers deutet es an.

Brasiliens Nationaltrainer Dorival Silvestre Junior hatte sich vor dem mit Spannung erwarteten Copa-America-Viertelfinale gegen Uruguay für eine Änderung im Angriff entschieden und sein erst 17-jähriges Juwel Endrick von Beginn an auf den Rasen im Allegiant Stadium (Las Vegas) geschickt.

Was allerdings zu einem Glücksgriff werden sollte, entpuppte sich hinterher mit dem Aus im Elfmeterschießen (2:4) als falsche Entscheidung. Was natürlich nicht unbedingt nur Endrick anzulasten ist.

Dennoch sprach die Bilanz des künftigen Spielers von Real Madrid - sein Wechsel von Palmeiras Sao Paulo für über 70 Millionen Euro steht in diesem Sommer nach Vollendung seines 18. Geburtstages am 21. Juli bevor - Bände. Und keine guten.

Eins aus fünf

Seine Mitspieler nämlich hatten über die vollen 90 Spielminuten, ehe es im Anschluss beim Stand von 0:0 ohne Verlängerung direkt in den finalen Thriller ging, keinen Draht zum Jungspund herstellen können.

Vor Mannen wie Rodrygo, Raphinha oder Lucas Paqueta hing der an den ersten drei Copa-Spieltagen jeweils eingewechselte Endrick (kein Tor) komplett in der Luft. Das Verheerendste dabei: Laut Opta Analyst brachte der künftige Madrilene innerhalb seiner 90 Minuten nur fünf (!) Pässe zustande - und davon lediglich einen (!) bei einem Mitspieler an.

Wann genau dieser eine erfolgreiche Pass von Endrick gespielt worden war? Beim Anstoß Brasiliens.

"Einsatz und Kampfgeist"

Endrick und auch seinen anderen Schützlingen wollte Brasiliens Cheftrainer Dorival Silvestre Junior allerdings keinen Vorwurf machen nach dem jähen Aus gegen Uruguay: "Sie haben Einsatz und Kampfgeist gezeigt. Die Mannschaft war immer mutig. Und ich glaube, wir hatten am Ende des Tages mehr Positives als Negatives." Dennoch reichte es nicht, obwohl der Favorit nach einem Platzverweis nach Videobeweis für Nahitan Nandez auch noch ab der 74. Minute in Überzahl agiert hatte. Dorival Junior dazu: "Die Tatsache, dass wir die Chance trotz Überzahl nicht genutzt haben, wird analysiert werden." Seine Auswahl hatte letztlich zu wenig Druck, zu wenig Gefahr entwickelt - auch weil Endrick nie Bindung zum Spiel gehabt hatte.

Und so wartet die stolze Fußballnation weiter auf die Rückkehr zu alten, glanzvollen Zeiten. Die Copa America hat Brasilien zwar erst 2019 zum insgesamt neunten Mal gewonnen, auf den sechsten WM-Titel wartet das Land aber schon seit 2002, seit über 20 Jahren.

