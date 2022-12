Nebenkläger Reichart hofft weiter auf Urteil zu seinen Gunsten

Im Prozess um die mögliche Einführung einer Super League hält der Generalanwalt Sanktionen für abtrünnige Klubs und Spieler für rechtens, betonte aber auch die besondere Verantwortung der Verbände FIFA und UEFA. Das macht dem Nebenkläger A22 Sports Management Hoffnung.

Konkret begrüßte A22-Chef Bernd Reichart in einem Statement, dass Generalanwalt Athanasios Rantos Wettbewerbe abseits des FIFA- und UEFA-Universums in Europa grundsätzlich nicht ausgeschlossen hatte. Allerdings hatte Rantos in seinem Schlussstatement auch gesagt, dass die Verbände abtrünnige Klubs sanktionieren und von ihren Wettbewerben ausschließen dürfen.

Die UEFA und die Klubvereinigung ECA hatten Rantos' Plädoyer begrüßt, könnten aber zu früh jubeln. Denn der Europäische Gerichtshof, vor dem Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin geklagt hatten, folgt zwar meistens den Ausführungen des Generalanwalts. Noch ist das Urteil aber eben nicht gesprochen. A22 trat in dem Prozess als Nebenkläger auf.

"Schicksal selbst bestimmen"

"Der Generalanwalt hat deutlich gemacht, dass die UEFA eine Monopolstellung inne hat, die mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Sie muss es Dritten ermöglichen, frei im Markt zu agieren", betont Reichart. Er hofft, dass die Richter "wesentlich weiter gehen und den Vereinen die Möglichkeit geben werden, ihre Zukunft in Europa selbst zu gestalten" - also in mehreren Wettbewerben mitzumischen.

Rantos' hatte den Verbänden eine "besondere Verantwortung" für den Sport zugesprochen, das aber nicht genauer ausgeführt. Außerdem hatte er betont, die Sanktionen und Rahmenbedingungen bei einem möglichen Ausscheren müssten für die Klubs klar und "verhältnismäßig" sein.