Neben Frimpong auch Bakker im erweiterten WM-Aufgebot

Am Freitag hat Bondscoach Louis van Gaal das erweiterte vorläufige Aufgebot für die WM in Katar bekanntgegeben. In diesem stehen gleich zwei Leverkusener Außenverteidiger: Jeremie Frimpong - und äußerst überraschend Mitchel Bakker. Zudem wurde auch Wolfsburgs Innenverteidiger Micky van de Ven berufen.

Dem niederländischen Fußball muss es schlechter gehen, als man es aus der Distanz erahnen mag. Ist es doch kaum anders zu erklären, dass Linksverteidiger Mitchel Bakker nach bislang bestenfalls schwachen Leistungen in dieser Saison zu den 35 Auserwählten gehört, aus denen am Ende der 26 Mann starke WM-Kader der Elftal gebildet wird.

Die Nominierung von Jeremie Frimpong ist hingegen hoch verdient. Besitzt der rechte Offensivverteidiger doch in Leverkusen das Alleinstellungsmerkmal, dass er in dieser Saison "sogar noch ein Schritt nach vorne gemacht hat in seiner Entwicklung", wie Klub-Botschafter Rudi Völler gegenüber dem kicker lobend erwähnt.

Der 21-Jährige hat trotz der schweren Krise, in der sich Bayer 04 befindet, auch in dieser Spielzeit geliefert. In der Liga liegt sein kicker-Notenschnitt bei guten 3,05. Hier erzielte der pfeilschnelle Flügelspieler bereits vier Treffer. In der Champions League bereitete er zwei weitere Tore vor. Eine Bilanz, die man als dringendes Empfehlungsschreiben für Louis van Gaal und dessen endgültigen WM-Kader ansehen kann.

Bakkers Nominierung jedoch verblüfft, gelinde gesagt. In der Liga kommt er in dieser Spielzeit auf eine Durchschnittsnote von 4,9, seine beste Bewertung war hier bislang eine 4,5. Einzig beim 0:3 in den Champions League gegen den FC Porto präsentierte sich der 22-Jährige in einer ordentlichen Form (Note 3,5).

Bakker zum ersten Mal auf der Liste van Gaals

Während Frimpong es bereits zuvor schon mal in die Vorauswahl für die Elftaal geschafft hatte, aber noch nicht zu seinem Debüt gekommen ist, erscheint Bakker wie Eindhovens Xavi Simons und Micky van de Ven vom VfL Wolfsburg zum ersten Mal auf der Liste van Gaals.

Nach Bakkers indiskutablen Auftritt in Frankfurt erscheint seine Berufung absurd und dürfte in Leverkusen auch bei dem einen oder anderen ein Kopfschütteln hervorrufen. War der Linksfuß, der wiederholt nach Ballverluste nicht nachsetzte, doch ein Vorreiter der schlechten Einstellung und Mentalität, die fast die gesamte Mannschaft bei der 1:5-Pleite in Frankfurt zeigte.

Jetzt darf man gespannt sein, wie Bakker auf diese unverhoffte Auszeichnung reagiert - falls er am Samstag gegen Wolfsburg überhaupt beginnen darf. Vieles spricht dagegen. Sollte der Modellathlet trotzdem den Vorzug vor Daley Sinkgraven erhalten, sollte er sich dann nicht nur durch van Gaals Auswahl zu einem professionelleren Auftritt aufgefordert sehen.