Nebel und Papela auf Mustaphas Spuren

Leihgeschäfte von Eigengewächsen gehören ausdrücklich mit zur Mainzer Ausbildung. Aktuell betrifft das zwei vielversprechende Mittelfeldtalente in der 2. Liga.

Marlon Mustapha nennt Trainer Bo Svensson als Musterbeispiel: Der 21-jährige Stürmer war vergangene Saison zu Admira Wacker Mödling in die österreichische Bundesliga ausgeliehen, überzeugte dort trotz des Abstiegs seiner Mannschaft mit sechs Toren und sechs Vorlagen in 27 Partien. Zugleich holte sich der gebürtige Wiener, zuvor nur in der Mainzer Regionalligamannschaft eingesetzt, mit diesem Lehrjahr die nötige Reife für den Schritt in den Bundesligakader.

Dort war Mustapha an den ersten vier Spieltagen dieser Saison ein fixer Bestandteil, dreimal wurde er eingewechselt. Eine Torbeteiligung steht zwar noch nicht zubuche, doch belegte der wuchtige 1,85-Meter-Mann schon im Verlauf der Vorbereitung, dass er der 05-Offensive Impulse verleihen kann. Für Svensson kam eine erneute Ausleihe des Talents daher nicht mehr infrage, trotz etlicher Interessenten aus der 2. Bundesliga.

Papela: Joker-Debüt für Sandhausen und realistische Stammplatz-Chancen

Im deutschen Unterhaus spielen aktuell zwei andere Mainzer Nachwuchskräfte, für die Svensson einen ähnlichen Entwicklungsprozess vorgezeichnet hat: Merveille Papela (21), der erst vergangene Woche zum SV Sandhausen wechselte, und Paul Nebel (19), seit 1. Juli in Diensten des Karlsruher SC. Beide Mittelfeldspieler wurden lediglich für eine Saison in fremde Hände gegeben - weil sie perspektivisch in Mainz durchstarten sollen.

Über Papela sagte Svensson noch vergangene Woche: "Merveille könnte auch jetzt schon in der Bundesliga spielen, da hätte ich keine Bedenken." Bei der 0:1-Niederlage in Kiel am Wochenende wurde der so Gelobte erst einmal nur 16 Minuten vor dem Ende eingewechselt. Die Stammplatz-Perspektive ist aber realistisch absehbar: "Merveille kann im Mittelfeld auf mehreren Positionen spielen, das macht uns variabler", sagt SV-Trainer Alois Schwartz, "er bringt großes Potenzial mit und wird sich schnell in unsere Mannschaft integrieren."

KSC-Spielmacher Nebel maßgeblich an der Erfolgsserie beteiligt

Nebel ist dies in Karlsruhe bereits gelungen. In den ersten Saisonwochen hatte der Teenager, wie sein komplettes Team, noch einige Startschwierigkeiten. Doch an der aktuellen Erfolgsserie von 10 Punkten aus vier Spielen ist Nebel als quirliger und kreativer Spielmacher hinter den Spitzen maßgeblich beteiligt. Beim 6:0 in Regensburg am 5. Spieltag gelang ihm zudem der erste Treffer.

Dass sich Karlsruhe und Sandhausen überhaupt auf die entsprechenden Leihdeals ohne weiteres Zugriffsrecht einließen, zeigt die klare Einschätzung Nebels und Papelas als Sofort-Verstärkungen. Im Gegenzug wird aber auch die Wertschätzung der Mainzer Verantwortlichen für die jeweiligen Klubs sowie insbesondere die Trainer Schwartz und Christian Eichner deutlich. Auf solide geführte Vereine und kompetente Fußballlehrer habe man geachtet, ehe Nebel und Papela abgegeben wurden. "Es sind", betont Svensson, "schließlich unsere Jungs."