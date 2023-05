Nebel bleibt ein weiteres Jahr beim KSC

Paul Nebel bleibt eine weitere Saison Leihspieler des Karlsruher SC. Wie die Badener am Freitag mitteilten, hat Nebel seinen Vertrag bei seinem Stammverein Mainz 05 zuvor verlängert, damit er eine weitere Saison in Karlsruhe auflaufen kann.

Der Kapitän der deutschen U-20-Nationalmannschaft kommt in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend auf 33 Einsätze für den KSC, dabei gelangen ihm vier Treffer sowie acht Assists. Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldakteur hat in dieser Saison Fuß im Profibereich gefasst, nachdem er in den vergangenen beiden Spielzeiten bereits 14 Kurzeinsätze in der Bundesliga für die Mainzer feiern konnte.

Nebel freut sich "sehr, ein weiteres Jahr beim KSC zu bleiben. Ich fühle mich hier mit der Mannschaft, den Fans und allen Verantwortlichen enorm wohl und bin allen sehr dankbar für das Vertrauen, das sie in mich stecken. Ich werde versuchen, dies mit guten Leistungen zurückzugeben."

Eichner: "Perfekte Mischung aus Qualität und Alter"

"Es ist wirklich ein tolles Zeichen, dass wir weiterhin mit Paul Nebel zusammenarbeiten können. Er bietet für unseren Kader die perfekte Mischung aus Qualität und einem interessanten Alter. Wir werden gemeinsam versuchen, Pauls Leistungen weiterhin auf einem sehr hohen Niveau zu halten", befindet der ebenfalls zufriedene KSC-Cheftrainer Christian Eichner.

Auch die Mainzer haben sich stellvertretend durch Sportvorstand Christian Heidel zu Wort gemeldet: "Die Leihe nach Karlsruhe hat für Paul genau das gebracht, was wir uns erhofft haben: Er hat sich immens weiterentwickelt, konnte sich beim KSC sogar als Stammspieler etablieren. Paul ist nun mit dem Wunsch an uns herangetreten, die Leihe um ein Jahr zu verlängern. Diesem Wunsch entsprechen wir gern, denn wir sind der Auffassung, dass sich ein weiteres Jahr in der zweiten Liga positiv auf seine weitere Entwicklung auswirken wird. Wir wünschen Paul alles Gute für die kommende Saison.“