Neapels Joker Elmas soll Forsbergs Nachfolger werden

Nach neun Jahren und 325 Pflichtspielen hat sich Emil Forsberg beim 1:1 in Bremen von RB Leipzig und der Bundesliga verabschiedet. Eljif Elmas von der SSC Neapel soll sein Nachfolger werden.

Mit dem fünften Sieg im fünften Dezember-Spiel hat es zwar nicht geklappt. Dennoch hielt sich die Enttäuschung im Leipziger Lager nach dem leistungsgerechten 1:1 bei Werder Bremen in Grenzen, zumal dank des Dortmunder Patzers gegen Mainz das Sechs-Punkte-Polster auf Platz fünf bestehen blieb. "Ich glaube, dass wir insgesamt auf einem sehr anständigen Weg sind", entließ Trainer Marco Rose sein Personal mit einem Gesamtlob in den Urlaub, der am 2. Januar mit dem Abflug ins Trainingslager nach La Manga endet.

Mittelfeldspieler Emil Forsberg wird dann bekanntlich nicht mehr der Leipziger Belegschaft angehören, seinen Platz soll Eljif Elmas (24) von der SSC Neapel einnehmen. Nach der geplatzten Verpflichtung von Bryan Zaragoza (FC Granada), der sich stattdessen für einen Wechsel im Sommer zum FC Bayern entschied, ist der Nordmazedonier auf der Kandidatenliste nach oben gerückt.

Ein Bericht des Portals "The Athletic", wonach sich RB bereits mit dem Mittelfeldspieler auf einen Vertrag bis 2028 und mit Napoli auf eine Ablöse von 25 Millionen Euro verständigt haben soll, deckt sich nicht mit Informationen des kicker. Allerdings bemühen sich aktuell alle Parteien, zeitnah eine Einigung zu erzielen. Elmas besitzt in Neapel einen Vertrag bis 2025, ist aber mit seiner sportlichen Situation unzufrieden und will den italienischen Meister verlassen.

Meist nur Joker

Der im Mittelfeld sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum verwendbare Elmas passt ins Anforderungsprofil, gilt als schnell, technisch versiert und torgefährlich. Vor viereinhalb Jahren wechselte er von Fenerbahce Istanbul nach Neapel, kam dort in 189 Pflichtspielen auf 30 Scorerpunkte (19 Tore, elf Assists). In dieser Saison aber kam er meistens nur als Einwechselspieler zum Einsatz. In der Champions League bestritt er fünf Gruppenspiele als Joker, beim 1:1 gegen Union Berlin wurde er nicht berücksichtigt. Und in der Serie A bestritt er lediglich vier seiner elf Einsätze in der Anfangsformation. Zuletzt war er wegen einer Oberschenkelverletzung ausgebremst, die aber bis zum Jahreswechsel auskuriert sein soll.