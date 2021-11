Neapel muss monatelang auf Torjäger Osimhen verzichten

Serie-A-Tabellenführer SSC Neapel muss einen herben Rückschlag verkraften. Mit Victor Osimhen fällt der Toptorschütze monatelang aus.

Der ehemalige Wolfsburger wurde am Dienstag im Bereich von Jochbein und Augenhöhle operiert. Am Sonntag hatte Osimhen im Topspiel bei Inter Mailand (2:3) nach einem Zusammenstoß mehrere Brüche erlitten. Die Ausfallzeit wurde von Neapel auf 90 Tage beziffert.

Osimhen (22) war im Sommer 2020 von Lille für satte 60 Millionen Euro nach Neapel gewechselt. In seiner Premierensaison kam er in 24 Einsätzen auf zehn Treffer, in der laufenden Spielzeit waren es fünf Tore in elf Einsätzen. Zudem gelangen dem Nigerianer vier Tore in drei Europa-League-Einsätzen.

Im Europa-League-Spiel bei Spartak Moskau am Mittwoch (16.30 Uhr) muss Neapel auch ohne Nationalspieler Lorenzo Insigne auskommen. Der Kapitän fehlt in Russland wegen einer Knieblessur. Mit einem Sieg im vorletzten Gruppenspiel können die Italiener den Einzug in die K.-o.-Runde perfekt machen.