Neapel muss in Mailand erneut auf Osimhen verzichten

Es geht in der Champions League in die entscheidende Phase - und ausgerechnet jetzt fällt Neapels bester Stürmer aus: Victor Osimhen muss in Mailand erneut nur zuschauen.

Am Dienstag veröffentlichte Neapel die Kaderliste für das Champions-League-Spiel am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Mailand. Dort war der Name Victor Osimhen nicht zu finden. Der Angreifer wird also auch im wichtigen Spiel im Giuseppe Meazza nicht zur Verfügung stehen.

Mit Adduktorenproblemen hatte der Stürmer bereits die Ligaspiele gegen die AC Mailand (0:4) sowie am vergangenen Wochenende in Lecce (2:1) verpasst. Für das Hinspiel reicht es für Osimhen also nicht, die Hoffnung beim Tabellenführer der Serie A ist natürlich, dass ihr bester Torjäger im Rückspiel am nächsten Dienstag wieder mitwirken kann.

Der ehemalige Wolfsburger spielt im Dress der SSC eine herausragende Saison. Osimhen traf in der Liga in 23 Spielen 21 Mal. In der Champions League netzte der Stürmer in fünf Begegnungen viermal ein.