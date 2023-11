Ein Blick in das Archiv noch vor dem Anpfiff: Fünf deutsche Mannschaften starteten vor Union ebenfalls mit drei Niederlagen in ihre Champions-League-Gruppenphase, das Achtelfinale erreichte keines der Teams. Für Bayer Leverkusen (2019/20) und RB Leipzig (2021/22) reichte es im Anschluss immerhin noch zum Sprung in die Europa League - das wäre für die Köpenicker auch bei einer Niederlage heute noch im Bereich des Möglichen.