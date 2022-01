Petagna traumhaft per Seitfallzieher: Neapel verteidigt Platz drei

Die SSC Neapel fuhr am Sonntag einen souveränen 1:0-Erfolg gegen Sampdoria Genua ein. Damit verteidigte das Team um Lorenzo Insigne Platz drei in der Serie A.

Unter der Woche gab der FC Toronto die Verpflichtung von Lorenzo Insigne bekannt. Der Italiener wird seinen Heimatklub im Sommer verlassen. Gegen Genua stand er aber in der Startelf und wollte mit seinem Team Platz drei in der Tabelle verteidigen. Nach dem 1:1 gegen Juve unter der Woche rotierte Coach Luciano Spalletti Elmas und Petagna für Zielinski (COVID-19) und Politano (Bank) in die Startelf.

Die Hausherren waren von Beginn an besser im Spiel, konnten aber gegen den tiefstehenden Gegner aus Genua wenig ausrichten. Nach gut 20 Minuten allerdings ergaben sich Lücken und die SSC kam zu ersten Chancen: Ghoulam kam nach einem starken Steckpass von Insigne fast zum Abschluss, einzig Auderos' Herauseilen verhinderte Schlimmeres (22.). Nur wenig später parierte der Gästetorwart einen Schuss von Rrahmani stark (27.).

Petagna macht es wie "Ibra"

Nach einer halben Stunde musste Insigne für die Gastgeber schon vom Platz, nachdem sich der Offensivspieler verletzt hatte. Für ihn kam Politano, der das vermeintliche 1:0 vorbereitete: Seine butterweiche Flanke nickte Juan Jesus im Zentrum ein (35.). Der Verteidiger stand beim Pass aber im Abseits - der VAR kassierte den Treffer ein. Kurz vor der Pause dann erzielte Petagna wirklich die Führung für Neapel: Spektakulär verwandelte der Stürmer per Seitfallzieher (43.).

Bis auf einen gefährlichen Abschluss von Mertens (56.) passierte im ersten Abschnitt des zweiten Durchgangs relativ wenig. Die Gäste aus Genua gingen zwar mehr und mehr in die Offensive, doch gefährlich wurde es für Ospina im Kasten der SSC nicht wirklich. Seine Vordermänner machten den Anschein, die Führung kontrolliert runterzuspielen.

Gefährlich wurde es nur noch für Sampdoria: Petagna (80.) und Mertens (84.) versuchten jeweils zu erhöhen, scheiterten aber mit ihren Distanzschüssen. Trotz des knappen Sieges verteidigte die SSC Platz drei in der Tabelle letztlich souverän.

Am kommenden Samstag (15 Uhr) empfängt Sampdoria Genua den FC Turin, zur selben Zeit am Sonntag gastiert die SSC Neapel dann beim FC Bologna.