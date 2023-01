13 Punkte Vorsprung! Osimhens Zauber und Simeones Konter lassen Napoli tanzen

Napoli ist und bleibt das Serie-A-Team der Stunde. Durch das knappe und hart erarbeitete 2:1 gegen die Roma an diesem 20. Spieltag vergrößerten die Süditaliener den Vorsprung an der Spitze auf nunmehr 13 Zähler. Der Dank gebührte dabei allen voran Traumtorschütze Osimhen und seinem Vertreter Simeone.

Sowohl das vom ehemaligen Roma-Coach Luciano Spalletti betreute Napoli (2:0 bei US Salernitana) als auch der Gegner an diesem 20. Serie-A-Spieltag, die von José Mourinho verantworteten Römer (2:0 bei Spezia Calcio) waren mit Erfolgserlebnissen in diesen Spitzenspiel gegangen. Und die Erwartungshaltung wurde absolut bestätigt.

Osimhens Technik und Gewalt

Über kurzweilige erste 45 Minuten konnte sich nicht beschwert werden, beide Mannschaften wagten einiges und suchten ihr Heil teils minutenlang in der Offensive. Abgesehen von einem Beinahe-Eigentor von Napoli-Verteidiger Kim (12. Minute) waren die Bemühungen der Hausherren allerdings von mehr Gefahr begleitet: Kvaratskhelia etwa prüfte AS-Keeper Rui Patricio mit einem satten Abschluss (8.), ehe es durch eine Weltklasse-Aktion von Osimhen auch schon 1:0 stand.

Der ehemalige Wolfsburger verarbeitete eine Maßflanke von Kvaratskhelia herausragend mit der Brust und dem rechten Oberschenkel, ehe der Nigerianer mit aller Kraft direkt feuerte - und die Kugel satt unter die Latte hämmerte (17.). Was für ein Treffer, darüber durfte gestaunt werden.

Die gut mithaltende Roma hemmte das 14. Saisontor Osimhens im 16. Ligaspiel aber nicht, die Mourinho-Elf gestaltete das Spiel weiterhin offen. Doch weder Kapitän Pellegrini (37.) noch Dybala (37.) oder auch Spinazzola, der mit einem scharfen Geschoss an Torwart Meret verzweifelte (45.+3), gelang das ersehnte 1:1 noch vor der Pause.

El Shaarawy wird noch von Simeone gekontert

Die Gäste aus der italienischen Hauptstadt blieben aber am Drücker, setzten die etwas zu passive Napoli-Mannschaft nach der Pause massiv unter Druck - und hatte dabei einmal Glück. Denn als die Römer zu viel wagten, rannten sie ins offene Messer, doch Lozano brachte den Ball bei einem höchst aussichtsreichen Konter nicht an Schlussmann Rui Patricio vorbei (64.). Zuvor war auch Kvaratskhelia gescheitert (55.).

Das bessere Team war in dieser Phase aber das aus Rom - Belohnung inklusive: Weil Lozano bei einer Zalewski-Flanke geschlafen und Joker El Shaarawy vergessen hatte, konnte der "Pharao" aus spitzem Winkel auf 1:1 stellen (75.). Und doch hatte der in der Folge nochmals aufgewachte Tabellenführer einmal mehr in dieser Spielzeit das letzte Wort: Der für Osimhen gekommene Stürmer Simeone wurde spät zentral angespielt, drehte sich und versenkte die Kugel ansatzlos rechts oben im Winkel zum gefeierten 2:1 (86.). Darauf konnten die Giallorossi nicht mehr antworten und mussten trotz couragierter Leistung im Topspiel ohne Punkte wieder gen "Ewige Stadt" fahren.

Die Neapolitaner vergrößerten deshalb auch aufgrund der nächsten Pleite von Meister Milan (2:5 gegen Sassuolo) den Vorsprung auf den neuen ersten Verfolger Inter auf nunmehr 13 Zähler. Die Roma verpasste ihrerseits innerhalb der engen Gruppe hinter Napoli den Sprung nach oben Richtung Champions-League-Ränge. Während es für Napoli erst am 5. Februar mit einem Auswärtsspiel in der Liga bei Spezia Calcio weitergeht (12.30 Uhr), treffen die Hauptstädter bereits am kommenden Mittwoch in der Coppa Italia auf Cremonese (21 Uhr).