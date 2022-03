Giroud trifft und muss verletzt raus: Napoli unterliegt Milan im Topspiel

Dank des Matchwinners Olivier Giroud sicherte sich die AC Mailand einen wichtigen Erfolg im Topspiel gegen den punktgleichen Tabellennachbar Neapel - und springt damit an die Tabellenspitze.

Napoli-Trainer Luciano Spalletti setzte nach dem ganz späten 2:1-Sieg bei Lazio Rom auf eine nahezu unveränderte Startelf. Lediglich der ehemalige Leipziger Demme blieb draußen. Für ihn begann Lobotka im defensiven Mittelfeld der Süditaliener.

Auf Seiten der AC Mailand rotierte Stefano Pioli etwas intensiver: Im Vergleich zum 0:0 im Stadtderby gegen Inter unter der Woche begann Milan mit vier Neuen: Kalulu, Calabria, Tonali und Junior Messias starteten von Beginn an. Dafür blieben Romagnoli, Florenzi, Krunic und Saelemaekers auf der Bank.

Hohe Intensität mündet nicht in Torgefahr

In einer munteren Anfangsphase gab es bereits nach fünf Minuten den ersten Aufreger, als Bennacer im Strafraum der Hausherren im Duell mit Koulibaly zu Boden ging, Schiedsrichter Daniele Orsato aber nicht auf Strafstoß entschied. Ein frühes Highlight, dem im ersten Durchgang nicht mehr viele folgen sollten. Denn trotz hoher Intensität, die immer wieder durch Fouls unterbrochen wurde, kamen beide Teams nicht wirklich gefährlich vor das Tor des Gegners.

Die beste Chance der ersten Hälfte hatte Kalulu in der 19. Minute, als Ospina den Kopfball des Franzosen mit einem bemerkenswerten Reflex parierte. Der Treffer hätte jedoch nicht gezählt, da die Situation bereits aufgrund eines Foulspiels abgepfiffen worden war. Somit ging es nach einer ergebnislosen Tempoverschärfung beider Mannschaften in der Nachspielzeit mit einem folgerichtigen 0:0 in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild allerdings früh: Keine fünf Minuten waren gespielt, da brachte der schnell schaltende Giroud Milan nach einem Schuss von Calabria in Führung (49.). In den Folgeminuten kamen beide Mannschaften zu mehr oder weniger guten Abschlüssen aus der Distanz, ehe Bennacer in der 55. Minute zum Mailänder Doppelschlag ansetzte, aber in Ospina seinen Meister fand. Anschließend entwickelte sich ein minutenlanges Hin und Her, da beide Mannschaften nach Ballgewinnen schnell umschalten wollten. Beide Teams gaben das Spielgerät aber immer wieder durch Ungenauigkeiten ab, weshalb es trotz einer höchst schwungvollen Phase keine wirklichen Torchancen gab.

Neapel erhöht spät den Druck

Der nächste Abschluss, der dieser Bezeichnung würdig war, ließ zwanzig Minuten auf sich warten: Eine knappe Viertelstunde vor Schluss zog der eingewechselte Ounas von der rechten Seite auf seinen linken Fuß und zirkelte den Ball nur knapp am langen Eck vorbei (76.). Neapel hielt in diesen Minuten den Druck auf Milan zwar konstant hoch, brach aber kaum durch die gut organisierte Defensive der Rossoneri. Nach zahlreichen Wechseln entwickelte sich anschließend aber dennoch eine lebhafte Schlussphase, in der zunächst Osimhen aus spitzem Winkel an Maignan scheiterte (85.), ehe Theo im direkten Gegenzug die Entscheidung verpasste (86.).

In der Nachspielzeit wurde es dann noch einmal richtig hektisch. Nachdem hüben wie drüben Gelbe Karten für taktische Fouls ausgesprochen worden waren, warfen die Hausherren noch ein letztes Mal alles nach vorne - kamen aber nicht mehr zu einer Chance auf den Ausgleich. Stattdessen waren es die Mailänder, die durch den eingewechselten Saelemaekers in den letzten Zügen des Spiels noch eine absolute Großchance ungenutzt ließen, bei der Ospina stark reagierte (90.+4). Die letzten Sekunden spielte die AC in der Folge jedoch souverän herunter und sprang mit dem Erfolg an Napoli und dem Stadtrivalen Inter vorbei an die Tabellenspitze.

Diese wollen die Rossoneri am Samstag (20.45 Uhr) gegen Empoli behaupten, während die SSC Neapel tags darauf um 15 Uhr bei Hellas Verona die nächsten Zähler im Meisterschaftsrennen sammeln kann.