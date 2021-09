Juve historisch schlecht: Koulibaly entscheidet Fehlerfestival im Maradona

Die SSC Neapel hat auch ihr drittes Saisonspiel gewonnen. Für Rekordmeister Juventus bedeutet die 1:2-Niederlage dagegen einen historischen Negativwert.

Es drohten die ersten drei Spiele ohne Sieg - das hatte es für Juve in der Serie A erst einmal gegeben, 2015/16 unter dem jetzigen Trainer Massimiliano Allegri. Und dann wurde die Alte Dame, der neben dem angeschlagenen Chiesa auch etliche Nationalspieler südamerikanischer Nationen fehlten, die noch in der Nacht auf Freitag im Einsatz gewesen waren, im Stadio Diego Armando Maradona zunächst regelrecht an die Wand gespielt.

Die Hausherren hatten teilweise über 80 Prozent Ballbesitz, standen in einem Moment aber völlig neben sich: Manolas ließ sich als letzter Mann den Ball von Morata abluchsen, der aufs Tor zulief und aus spitzem Winkel Ospina überwand (10.). Auf der Gegenseite gelang es den Neapolitanern nicht, ihre (Ball-)Dominanz in Chancen umzumünzen. Stattdessen traf beinahe Kulusevski erneut für Juve (43.).

Nach der Pause bekamen zuvor aktiver gewordene Bianconeri erneut die Spielstärke ihrer Gastgeber zu spüren, die sich diesmal auch belohnen konnten: Wie Juve zu Beginn der ersten Hälfte wurde die SSC dabei ein wenig beschenkt, weil Szczesny sich gegen Insignes Schlenzer nicht den ersten Fauxpas in dieser noch jungen Saison erlaubte. Politano stand goldrichtig und staubte aus spitzem Winkel ab (57.).

Kein Tor fällt ohne Fehler

In der Folge erlebte die Partie ihre chancenreichste Phase, McKennie hüben (59.) und Insigne drüben (60.) schnupperten am zweiten Treffer. Es war ein kräftezehrendes Topspiel, etwa Neapels Insigne musste angeschlagen ausgewechselt werden. Es war aber auch ein nur teilweise ausgeglichenes Topspiel, in dem die Hausherren fast durchweg dem Sieg näher wirkten.

Wie dieser schließlich zustande kam, fügte sich passend ins Gesamtbild ein: Rückkehrer Kean, als Angreifer für die Schlussphase gekommen, prüfte nach einer Ecke unfreiwillig den eigenen Keeper - Szczesny parierte tatsächlich stark. Gegen Koulibalys Nachsetzen war der Pole jedoch machtlos (86.).

Während die Partenopei also alle neun möglichen Punkte einsammeln konnten, befinden sich die Turiner nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo an einem besorgniserregenden Tiefpunkt. Nach dem CL-Auftakt in Malmö am Dienstag wartet gleich der nächste schwere Brocken: Milan kommt nach Turin.