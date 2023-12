Calhanoglu-Hammer und mehr: Spitzenreiter Inter kocht Meister Napoli ab

Die Wachablösung auf dem Stiefel nimmt weitere Formen an. Denn zum Abschluss dieses 14. Serie-A-Spieltags schlug der starke Tabellenführer Inter Mailand mit tollen Toren beim amtierenden Meister aus Neapel mit einem letztlich klaren 3:0 zu. Der Vorsprung wuchs damit auf elf Punkte an - und der Stadionfluch wurde besiegt.

Wer am 13. Serie-A-Spieltag das Derby d'Italia live verfolgt hatte, dem wurden in dieser 14. Runde am späten Sonntag die Augen aufgerissen. Denn im Gegensatz zum größtenteils beschaulichen Duell zwischen den Meisterschaftskandidaten Juventus und Inter (1:1) war dieses Mal beim Vergleich zwischen dem amtierenden Meister Napoli und dem bisherigen Tabellenführer aus Mailand mächtig was geboten.

Innerhalb der ersten 45 Minuten verbuchten beide Parteien von Beginn an dominante Phasen, ließen Bälle stark laufen und zeigten ihre Klasse im Eins-gegen-eins oder bei finalen Zuspielen. Das alles jedoch mit dem klaren Chancenplus für die Süditaliener: So prüfte Elmas direkt mal die Reaktionsfähigkeit vom stark parierenden Sommer (3. Minute), ehe Elmas schon wieder den früheren Gladbacher und Münchner herausforderte (19.) und der aufgerückte Rrahmani gerade noch geblockt wurde (23.).

Politano hat Pech, Calhanoglu hat Kraft

Am meisten ärgern musste sich im Lager der Kampanier aber Politano, der die Kugel bei einem tollen Abschluss in der 36. Minute oben links an den Querbalken feuerte.

Hier durften sich die Neapolitaner wirklich ärgern - und in der 44. Minute gleich nochmals. Denn hier schlug die Inter-Truppe, die bis dato nur durch ein knappes Abseitstor von Thuram (12.) und zwei gefährliche Abschlüsse von Lautaro Martinez (27., 39.) bis unmittelbar vor den neapolitanischen Kasten gekommen war, plötzlich mit dem 1:0 zu. Nach cleverer und vor allem halb blinder Vorlage von Dimarco in den Rücken der SSC-Abwehr donnerte der heranrauschende Calhanoglu die Kugel ansatzlos links unten ins Eck (44.).

Napoli leidet am Ende nur noch

Dieser Treffer hatte Gewicht - und ließ die Hausherren an diesem Abend nicht mehr richtig aufstehen. Vielmehr übernahmen die Mailänder nach dem Seitenwechsel mit cleverer Abwehrarbeit und steten Nadelstichen das Zepter und die Kontrolle - in echter Spitzenreiter-Manier.

Und vor allem garniert mit dem erneut sehenswerten Treffer zum 2:0 (61.). Lautaro Martinez wurde beim Angriff links freigespielt, brach clever ab und passte herausragend zentral zum eingelaufenen Barella. Der technisch versierte Mittelfeldmann verarbeitete die Kugel in höchstem Tempo, ließ dabei noch mit Haken Östigard und Natan aussteigen und schob bei höchstem Tempo humorlos links unten ein.

Dieses großartige Solo auf wenigen Metern war das sportliche Ende für Napoli an diesem Abend, auch wenn Kvaratskhelia (58.), Osimhen (69.) und nochmals Osimhen (81.) Gefahr erzeugten. Doch es war wie verhext. Entweder stand der bärenstarke Sommer im Weg - oder es wurde einfach nicht genau genug abgeschlossen, um ein eigenes Erfolgserlebnis zu erreichen.

Ganz am Ende mussten die immer stiller gewordenen Zuschauer im Diego Armando Maradona (zuvor San Paolo), in dem der FC Internazionale bis dato seit 19. Oktober 1997 (2:0) von 17 Gastspielen nur eines gewonnen hatte (6. Januar 2020 mit 3:1 noch unter Ex-Trainer Antonio Conte), sogar nochmals leiden. Barella bediente Joker Cuadrado auf dem rechten Flügel, der passte nach innen - und Thuram schob eiskalt zum finalen 3:0 ein (85.).

Während die Nerazzurri damit ihre Tabellenführung vor dem steten Verfolger Juventus verteidigten, rutschte der amtierende Meister aus Neapel auf Rang 5 hinter die aufstrebende Roma (2:1 nach 0:1 in Sassuolo) ab - und hat zudem einen Elf-Punkte-Rückstand auf Inter fortan zu verdauen.