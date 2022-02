Spitzenspiel ohne Sieger: Inter holt Punkt in Neapel

Im Gipfeltreffen der Serie A hat sich weder Inter Mailand noch die SSC Neapel durchsetzen können. Das chancenarme Spitzenspiel endete 1:1-Unentschieden.

Ein Punkt trennte die beiden Mannschaften vor dem Spitzenspiel. Die beste Offensive war zu Gast bei der besten Defensive, der Tabellenführer beim Zweiten.

So verheißungsvoll das im Vorfeld der Partie geklungen hatte, so temporeich begann das Gipfeltreffen der Serie A auch: Sowohl Inter als auch Napoli kamen zu ersten Chancen (2., 4.). Und Napolis erster Vorstoß hatte direkt schwerwiegende Folgen: Osimhen wurde von de Vrij im Strafraum zu Fall gebracht und nach Studium der Bilder entschied Schiedsrichter Daniele Doveri auf Strafstoß (6.). Insigne verwandelte sicher zum 1:0 (7.).

Neapel ist besser im ersten Durchgang - dann gleicht Dzeko aus

Neapel erwischte also den besseren Start und war auch in der Folge die überlegene Mannschaft. Fünf Minuten nach der Führung schrammte Zielinski mit einem Pfostenschuss hauchzart am 2:0 vorbei (12.). Nach einer etwas ruhigeren Phase waren es erneut die Hausherren, die die Gelegenheiten verbuchten. Osimhen (27., 30.) und Insigne (29.) waren die auffälligsten Akteure, vergaben aber jeweils. Ospina im SSC-Tor musste nicht oft eingreifen, lediglich einen Kopfball von Dzeko bekam er auf sein Tor (37.).

Der Stürmer zeigte aber direkt nach Wiederanpfiff, dass mit ihm immer zu rechnen ist: Über Umwege erhielt er den Ball erneut rechts vom Tor und schoss das Spielgerät energisch und aus spitzem Winkel an die Unterkante der Latte, von dort sprang die Kugel ins Netz. Der Ausgleich war vollbracht (48.).

Dzekos Treffer war das Highlight einer ansonsten chancenarmen zweiten Hälfte. Neapel hatte durch Osimhen (55.) und Elmas (69.) noch zwei gute Gelegenheiten, ging aber ansonsten kaum mehr ins Risiko. Inter wiederum hatte meist den Ball, eilte sich jedoch nicht im Spiel nach vorne. Folgerichtig blieb es beim 1:1, das Inter an der Tabellenspitze hält, allerdings nur vorübergehend: Bereits morgen könnte Milan mit einem Sieg gegen Sampdoria Genua auf Platz eins der Serie A springen.

Für Napoli und Inter geht es unter der Woche im europäischen Wettbewerb weiter: Die SSC trifft in der Europa League auf den FC Barcelona (Donnerstag, 18.45 Uhr). Die Nerazzurri empfangen bereits am Mittwoch (21 Uhr) den FC Liverpool zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.