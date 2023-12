Osimhens einmaliger Assist: Napoli nutzt verrückte sechs Minuten

Die SSC Neapel ist nach zwei Liga-Niederlagen am Stück auch in der Serie A in die Erfolgsspur zurückgekehrt: Der amtierende italienische Meister schlug Cagliari Calcio mit 2:1. Speziell die Vorlage zum Siegtreffer wird in Erinnerung bleiben.

Einmal mehr Napolis Matchwinner: Victor Osimhen. imago images