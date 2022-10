Zirkzees Premierentor wertlos: Napoli feiert zehnten Sieg in Serie

Neapel bleibt das Maß aller Dinge in der Serie A: Das Team von Trainer Luciano Spalletti feierte am Sonntagabend seinen zehnten Pflichtspielsieg in Serie, scheiterte beim 3:2 gegen Bologna aber beinahe an der eigenen Chancenverwertung.

Mit dem Selbstverständnis aus neun Pflichtspielsiegen in Folge startete Napoli in das Heimspiel gegen Bologna, das mit Blick auf die 16 Punkte Unterschied durchaus als Pflichtaufgabe zu interpretieren war. Vom Start weg gaben die Hausherren Ton und Richtung vor, der in dieser Saison bärenstarke Kvaratskhelia wurde nach fünf Minuten gerade noch geblockt. Wenig später war es wieder der quirlige Georgier, der Raspadori in Szene setzte, doch der Angreifer schob den Ball knapp rechts am Tor vorbei (20.).

Die Schlinge zog sich allmählich zu, doch auch der aufgerückte Mario Rui - natürlich von Kvaratskhelia in Szene gesetzt - traf aus spitzem Winkel nur die Latte (25.). Zwei Minuten später hatten die Napoli-Fans den Torschrei auf den Lippen, weil Kvaratskhelia seinen Gegenspieler narrte und dann Politano bediente, der aus kurzer Distanz mit links über den Querbalken schoss (27.).

So kam es, wie es kommen musste: Die Gäste aus Bologna schwammen sich zehn Minuten vor der Pause etwas frei und gingen mit dem allerersten eigenen Torschuss in Führung. Dominguez steckte in den Strafraum durch, wo Cambiaso das Auge für Zirkzee hatte. Der im Sommer vom FC Bayern in die Serie A gewechselte Stürmer zog direkt mit links ab und traf ins rechte untere Eck - der erste Pflichtspieltreffer des Niederländers für seinen neuen Verein (41.).

Bologna wähnte sich wohl schon in der Kabine, als Neapel Sekunden vor der Pause noch eine Ecke zugesprochen bekam. Bei den Gästen herrschte am ersten Pfosten totale Verwirrung, die Juan Jesus nutzte, den unglücklichen Zirkzee tunnelte und ins linke untere Eck traf (45.).

Spallettis Joker nehmen entscheidenden Einfluss

Mit dem Seitenwechsel brachte Napoli-Coach Luciano Spalletti zwei neue Stürmer, die entscheidenden Anteil am Heimsieg haben sollten. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff wirbelte Kvaratskhelia links durch den Strafraum, Keeper Skorupski parierte noch stark - doch Joker Lozano stand goldrichtig und schoss zum 2:1 ein (49.).

Dass es kurz darauf tatsächlich 2:2 stand, lag nur an Napoli-Keeper Meret, der einen schwachen Tag erwischt hatte. Barrows Schuss aus halblinker Position war eigentlich ungefährlich, flutschte dem 25-Jährigen aber durch die Hände (51.). Die Hausherren reagierten mit wütenden Angriffen, die Bologna die Luft zum Atmen nahmen. In Minute 69 war es passiert, weil der unzähmbare Kvaratskhelia diesmal Osimhen in Szene setzte. Der Nigerianer tunnelte Skorupski zum 3:2.

In der Folge blieb Neapel dran, um allerletzte Zweifel am zehnten Sieg in Serie auszuräumen. Allerdings verdiente sich die Offensive beim Thema Chancenverwertung nur das Prädikat mangelhaft. Besonders nah am 4:2 war Zielinski, der den Ball ans Lattenkreuz hämmerte (79.). Weil Merets Blindflug nach einer Bologna-Ecke in der 90. Minute folgenlos blieb, steht Neapel mit nun 26 Punkten weiter an der Spitze der Serie A.