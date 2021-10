Insigne trifft doppelt vom Punkt: Napoli bleibt der Primus

Die SSC Neapel ist alter und neuer Tabellenführer der Serie A. Zum Abschluss des 10. Spieltags ließ Napoli gegen Bologna nichts anbrennen und wehrte damit den Angriff der AC Mailand erfolgreich ab.

Personell arg gebeutelt kamen die Gäste im Diego Armando Maradona daher. Aus der Partie gegen die AC Mailand am vergangenen Wochenende fehlten mit Kapitän Soriano und Verteidiger Soumaoro zwei Stabilisatoren, die beide Rot gesehen hatten. Zudem konnte auch der Österreicher Arnautovic wegen einer Verletzung nicht mitwirken.

Die noch ungeschlagenen Neapolitaner mussten ihrerseits auf ihren Trainer Luciano Spalletti verzichten, der beim 0:0 gegen die Roma wie sein Gegenüber José Mourinho einen Platzverweis erhalten hatte und aus den VIP-Räumen zuschauend seinem Co-Trainer Marco Domenichini die Geschicke überlassen musste.

Fabians Hammer sitzt

Auf dem Rasen ging es zunächst eher ruhig zu, nach einer Abtastphase zu Beginn erarbeiteten sich die Hausherren nach und nach ein optisches Übergewicht. Dieses bedingte nach 18 Minuten dann die Führung: Nach einem Ballgewinn in der Hälfte Bolognas fasste sich Fabian aus 20 Metern ein Herz und wuchtete die Kugel unhaltbar wie sehenswert ins Tor.

Auch danach waren die Gäste vorne harmlos, die SSC tat nur das Nötigste. Dennoch reichte es noch vor der Pause für einen weiteren Treffer: Medel streckte im Kopfballduell mit Osimhen den Arm aus und traf damit den Ball. Nach Ansicht der Bilder zeigte Schiedsrichter Marco Serra auf den Punkt, Kapitän Insigne verwandelte sicher zum 2:0 (41.).

Napoli bleibt ungeschlagen an der Spitze

Neapel hatte in den neun Spielen zuvor in der Serie A nur drei Gegentore kassiert, der fehlende Glaube an eine Wende war den Gästen vom Anstoß weg in Hälfte zwei anzumerken. Und die Lage verschlimmerte sich auch noch, als nach etwas mehr als einer Stunde Osimhen im Strafraum leicht von Mbaye getroffen wurde und Insigne ein zweites Mal vom Punkt Skorupski keine Chance ließ (62.).

Spätestens damit war die Partie entschieden, bis auf einen Lattentreffer von Zambo Anguissa (74.) passierte nicht mehr viel, Bologna enttäuschte offensiv auf ganzer Linie.

Durch den Heimsieg ließen die Neapolitaner die AC Mailand abblitzen und bleiben auch nach zehn Spieltagen ungeschlagen an der Spitze des Tableaus in der Serie A. Schon am Sonntag (18 Uhr) trifft die SSC auf Aufsteiger US Salernitana, ehe es dann in der Europa League weitergeht.