Bereit für Frankfurt: Napoli lässt Bergamo abblitzen

Napoli hat sich von der Niederlage gegen Lazio gut erholt gezeigt und das Top-Duell gegen Atalanta Bergamo souverän mit 2:0 gemeistert. Die Neapolitaner haben den Scudetto damit weiter fest im Blick - und gestalteten zudem die Generalprobe für Frankfurt erfolgreich.

Wer bei der SSC Neapel mit großer Rotation vor dem wichtigen Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt gerechnet hatte, der sah sich getäuscht. Nach dem 0:1 gegen Lazio Rom, der ersten Heimniederlage der Saison, blieb Luciano Spalletti seiner Startelf, so weit er konnte, treu. Der angeschlagene Lozano wurde gegen Atalanta Bergamo von Politano ersetzt, Stammkeeper Meret musste kurzfristig passen so kam Gollini zu seinem ersten Einsatz nach seiner Rückkehr.

Atalanta-Coach Gian Piero Gasperini musste derweil auf Mittelfeld-Chef Koopmeiners verzichten, für ihn startete Ederson auf der Doppel-Sechs. Der junge Scalvini kehrte für Demiral zurück in die Anfangsformation. Dazu entschied sich der Tabellen-Sechste in der Offensive für die wuchtige Variante und setzte auf Pasalic und Zapata anstelle der flinken Lookman und Boga.

Atalanta bleibt harmlos

Von dieser Wucht war allerdings in der ersten Halbzeit wenig zu spüren. Napoli-Torwart Gollini bekam keinen einzigen Schuss auf sein Tor. Auch auf der Gegenseite dauerte es lange, bis echte Gefahr entstand.

Kurz vor der Pause entschärfte Musso einen Abschluss von Politano aus 16 Metern in zentraler Position (42.). Zuvor hatte Maehle den Ball im eigenen Sechzehner leichtfertig hergeben.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Tabellenführer den Druck. Osimhen scheiterte zunächst per Seitfallzieher (48.) und anschließend per Kopf (59.).

Kvaratskhelia bringt die Führung

Doch dann kam Kvaratskhelia: Bedient von Osimhen drang der Georgier von der linken Seite in den Strafraum, schlug zwei Haken und ließ Musso mit seinem Abschluss aus elf Metern keine Chance (60.).

Atalanta versuchte nach dem Rückstand etwas mehr, kam allerdings nur zu einem Kopfball von Zapata, mit dem Gollini keine Probleme hatte (73.). Neapel drückte dagegen weiter.

Nach 79 Minuten war es dann Rrhamani, der für die Vorentscheidung sorgte: Nach einem Eckball von Elmas stieg der Verteidiger im Zentrum am höchsten und platzierte seinem Kopfball genau im langen Eck.

Die Gäste blieben auch nach dem zweiten Gegentor zu harmlos. Lediglich Russo kam noch einmal zu einem Abschluss aus halblinker Position, den Gollini entschärfte (83.). Somit blieb es bei einem souveränen 2:0-Sieg für Neapel, das Platz 1 damit weiter festigte.

Am Mittwoch geht es für Napoli gegen Eintracht Frankfurt (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker) darum, den 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel ins Ziel zu bringen, ehe es am Sonntag in der Liga beim FC Turin ernst wird (15 Uhr). Atalanta bekommt es derweil am Freitag (20.45 Uhr) mit Empoli zu tun.