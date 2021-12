Freuler hat das letzte Wort - Napoli nach wildem Schlagabtausch von Platz 1 auf Rang 3 abgestürzt

Das Topspiel in Italien an diesem Wochenende brachte - ähnlich wie in Deutschland - das, was es versprach. Das Momentum drehte sich gleich mehrfach. Am Ende waren die Gäste aus Bergamo gegen Napoli aber den Tick kaltschnäuziger - und machten damit die AC Milan zum neuen Tabellenführer.

Die Gastgeber aus Neapel traten zwar als Tabellenführer, jedoch mit personellen Engpässen im Spitzenspiel des 16. Spieltags in der Serie A an. So fehlte neben dem langzeitverletzten Osimhen in der Offensive gegenüber dem bitteren 2:2 gegen Sassuolo auch Insigne, im Mittelfeld Regisseur Fabian und in der Abwehr Chef Koulibaly.

Nicht die besten Voraussetzungen also für das Team von Luciano Spalletti, das, ehe es sich versah, auch noch früh in Rückstand geriet: Zapata bediente Mailonvskyi mustergültig, der Ukrainer schloss sehenswert in den Winkel ab (7.).

Traumstart für Bergamo - Lozano vergibt Großchance

Ein Traumstart für die Bergamasken, die weiterhin auf den verletzten Gosens verzichten mussten, ansonsten aber ziemlich aus dem vollen Schöpfen konnten. Die Mannschaft von Gian Piero Gasperini trat mit neun ungeschlagenen Spielen und der Führung im Rücken auch in der Folge mit breiter Brust auf, hatte aber Glück, dass Lozano die große Ausgleichschance versiebte (13.).

Danach gab es in Sachen Großchancen über weite Strecken Leerlauf, nach gut einer halben Stunde wurde dann Napoli aber etwas druckvoller - und belohnte sich noch vor der Pause: Mertens legte eine Hereingabe von Malcuit perfekt an den Elfmeterpunkt, Zielinski vollstreckte im zweiten Anlauf zum 1:1 (40.).

Napoli gelingt die Wende - Mertens in Top-Form

Das beflügelte die Hausherren scheinbar, denn unmittelbar nach Wiederanpfiff konterte Mertens die Gäste aus, lief von der Mittellinie alleine auf das Tor zu und ließ Musso keine Chance (47.) - es war das fünfte Liga-Tor in den letzten vier Spielen für den Belgier, der damit die SSC zumindest vorübergehend wieder an die Tabellenspitze hielt.

Es war eine unterhaltsame Partie, da es immer wieder in Phasen ohne wirkliche Strafraumszenen plötzlich gefährlich wurde: So näherte sich in der Folge Atalanta durch Zapata wieder an, der nur den Pfosten traf (53.). Die Gäste blieben aber dran, bei Napoli schwanden wie zuletzt schon allmählich die Kräfte - und die Bergamasken schlugen eiskalt zu: Erst knallte Demiral den Ball zum 2:2 unter die Latte (66.), keine fünf Minuten später sollte die Partie ein zweites Mal gedreht werden, da Freuler eine Vorlage vom eingewechselten Ilicic verwertete (71.).

Bergamo hat das letzte Wort - Napoli nicht mehr Tabellenführer

Bis zum Schluss blieb es dieser offene Schlagabtausch, denn nun waren wieder die Spalletti-Schützlinge an der Reihe. Doch viel hatten die Partenopei nicht mehr im Tank, einzig der eingewechselte Sturmtank Petagna sorgte in der Schlussminute noch für ein wenig Gefahr (90.+4), kurz darauf war dann aber Schluss.

Somit zeigt die Formkurve der Neapolitaner - sicherlich auch aufgrund der Verletzungsmisere - weiterhin etwas nach unten. Aus den vergangenen sechs Pflichtspielen holte Napoli nur einen Sieg und verlor durch die Niederlage auch die Tabellenführung in der Serie A - seit dem 4. Spieltag war das Team von Spalletti immer an der Spitze, nun sind gleich beide Mailänder Klubs vorbeigezogen, die AC trohnt nach ihrem 2:0-Erfolg über Schlusslicht Salernitana ganz oben mit 38 Punkten, ein Zähler dahinter ist Meister Inter nach dem 3:0 bei der Roma.

Und auch Atalanta mischt durch den enorm wichtigen Dreier - das zehnte Spiel ohne Niederlage in Folge - oben wieder ordentlich mit, die Bergamasken sind bis auf zwei Zähler an die SSC herangerückt.

Hier kommen Sie zur Tabelle der Serie A