Bei Berisha-Comeback: FCA unterliegt auch Napoli

Der FC Augsburg hat auch sein zweites Testspiel auf seiner kurzen Italien-Tour verloren. Serie-A-Sieger SSC Neapel bezwang Finn Dahmen aber nur einmal.

Der FC Augsburg geht ohne Erfolgserlebnis ins erste Pflichtspiel am kommenden Wochenende. Nach der 1:2-Niederlage bei US Salernitana am Samstagabend ging die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen am Tag darauf auch in ihrem zweiten Testspiel auf ihrem Italien-Trip als Verlierer vom Rasen - allerdings gegen einen weitaus stärkeren Gegner.

Mit 0:1 unterlag der FCA vor 6000 Zuschauern in Castel di Sangro dem amtierenden Meister SSC Neapel, der dort sein Trainingscamp aufgeschlagen hat. Nur Innenverteidiger Amir Rrahmani überwand FCA-Keeper Finn Dahmen in der 62. Minute nach einer Ecke per Kopf. Vor allem vor der Pause hatte der neue Torhüter der Fuggerstädter die Offensive der Gastgeber mit starken Aktionen teilweise zur Verzweiflung gebracht.

Maaßen wechselte bei der Generalprobe fürs DFB-Pokal-Erstrundenspiel bei Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nur einmal: In der 74. Minute kam Torjäger Mergim Berisha für Ermedin Demirovic und feierte damit sein Comeback. Der 25-Jährige, dessen Zukunft weiterhin ungewiss ist, hatte zuvor die gesamte Vorbereitung wegen einer Sprunggelenksverletzung und ursprünglich gar nicht mit nach Italien reisen sollen.

Während der FCA mit gemischten Gefühlen nach Deutschland zurückkehren wird - am Vorabend hatte Neuzugang Phillip Tietz per Elfmeter das einzige Augsburger Tor erzielt, ehe US Salernitana die Partie noch umbog -, erlebte Napoli einen zufriedenstellenden Sonntag: Vor dem Spiel hatte bereits Kapitän Giovanni di Lorenzo seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert, außerdem steht die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers kurz bevor: Der 22-jährige Brasilianer Natan von RB Bragantino soll bereits den Medizincheck absolviert haben und nach der Unterschrift dabei helfen, die Lücke zu schließen, die Min-Jae Kim mit seinem Wechsel zum FC Bayern hinterlassen hat.