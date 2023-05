Neapel: 203 Verletzte nach langer Partynacht

Der lang ersehnte Scudetto-Gewinn der SSC Neapel am Donnerstagabend zog eine rauschende Siegesfeier in der süditalienischen Stadt nach sich - laut Behördenangaben aber auch zahlreiche Verletzte.

Der erste Meistertitel der SSC Neapel seit 33 Jahren hat in der süditalienischen Stadt für grenzenlosen Jubel gesorgt - aber auch unschöne Folgen mit sich gebracht. Während und nach den Feierlichkeiten für den am Donnerstag in Udine errungenen Scudetto mussten insgesamt 203 Personen medizinisch versorgt werden, unter ihnen auch drei leicht verletzte Polizisten.

Stichwunden, Hand- oder Augenverletzungen durch explodierende Feuerwerkskörper, Knochenbrüche und Verletzungen aufgrund von Unfällen oder Stürzen wurden nach Angaben der Behörden in Neapel behandelt. Ferner erlitten Menschen Panikattacken und Asthmaanfälle durch Rauchinhalation.

Rettungseinheiten waren die ganze Nacht auf Freitag im Einsatz. Die Meisterparty am Fuße des Vesuvs ging weiter, als das Team von Trainer Luciano Spalletti am Freitagnachmittag aus Udine zurückkehrte. Jubelnde Fans warteten am Flughafen Neapel Capodichino auf die Rückkehr der Mannschaft. Ausgiebig gefeiert wurde dabei unter anderem Torjäger Victor Osimhen.

Napoli hatte am Donnerstag durch ein 1:1 bei Udinese Calcio den ersten Meistertitel seit 33 Jahren unter Dach und Fach gebracht. Fünf Spieltage vor Schluss liegen die Neapolitaner mit 80 Punkten uneinholbar an der Tabellenspitze der Serie A. Für die Partenopei ist der Triumph nach Jahren des Scheiterns der vorläufige Höhepunkt der jüngeren Vereinsgeschichte.